Пірамідки з гарбузів — у парку Київщини відкрили осінню локацію

Пірамідки з гарбузів — у парку Київщини відкрили осінню локацію

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:35
Де відпочити восени поблизу Києва — парк з гарбузами та хризантемами
Дівчина відпочиває в осінньому парку. Фото: freepik.com

Осінь вражає своїми жовтогарячими барвами, якими фарбує природу. І, попри те, що на вулиці стає прохолодніше, не варто сидіти вдома й нудьгувати. В "Добропарку" на Київщині відкрили нову атмосферну локацію з гарбузами, хризантемами та іншим красивим декором.

Про це йдеться на сторінці парку у Facebook.

Читайте також:

Що подивитись восени у "Добропарку"

"Добропарк" розташований лише за 29 кілометрів від Києва в селі Мотижин та стане ідеальним варіантом відпочинку для тих, хто втомився від шуму столиці.

Для атмосферних фото та затишного відпочинку в парку цього сезону облаштували будиночки із гарбузів, гарбузові пірамідки, інсталяції з хризантем, тюки із сіном та іншим осіннім декором. 

На осінню прогулянку в "Добрпарку" також можна взяти своїх улюбленців.

"Вдень можна прогулятися, на заході сонця зробити найтепліші фото. А ввечері обовʼязково залишіться, щоб побачити, як сотні вогників перетворюють локацію на справжню казку. Атмосфера зачаровує дорослих і малечу", — йдеться в повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dobropark (@dobropark)

За вхід за дорослого доведеться віддати 400 гривень, для дітей та громадян пільгових категорій квиток коштуватиме 300 гривень. За окрему плату також можна залишитись на ночівлю в tiny homes, який розрахований на 2-4 гостей.

Парк працює щодня з 10:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Київщині є унікальна Бананова ферма. Тут ви можете не лише дізнатись щось нове про вирощування тропічних рослин, а й придбати саджанці.

Також ми писали про місто Таорміна на Сицилії з м'якою теплою погодою, красивими пляжами, смачною їжею. Саме тут знімали один із сезонів серіалу "Білий лотос".

відпочинок осінь Київська область парки квіти
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
