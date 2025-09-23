Где отдохнуть осенью под Киевом - парк с тыквами и хризантемами

Девушка отдыхает в осеннем парке. Фото: freepik.com

Осень поражает своими желтыми и оранжевыми красками, которыми окрашивает природу. И, несмотря на то, что на улице становится прохладнее, не стоит сидеть дома и скучать. В "Добропарке" на Киевщине открыли новую атмосферную локацию с тыквами, хризантемами и другим красивым декором.

Об этом говорится на странице парка в Facebook.

Что посмотреть осенью в "Добропарке"

"Добропарк" расположен всего в 29 километрах от Киева в селе Мотыжин и станет идеальным вариантом отдыха для тех, кто устал от шума столицы.

Для атмосферных фото и уютного отдыха в парке в этом сезоне обустроили домики из тыкв, тыквенные пирамидки, инсталляции из хризантем, тюки с сеном и другим осенним декором.

На осеннюю прогулку в "Добрпарке" также можно взять своих любимцев.

"Днем можно прогуляться, на закате сделать самые теплые фото. А вечером обязательно останьтесь, чтобы увидеть, как сотни огоньков превращают локацию в настоящую сказку. Атмосфера завораживает взрослых и малышей", — говорится в сообщении.

За вход за взрослого придется отдать 400 гривен, для детей и граждан льготных категорий билет будет стоить 300 гривен. За отдельную плату можно остаться на ночлег в tiny homes, который рассчитан на 2-4 гостей.

Парк работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

