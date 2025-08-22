Відео
День Незалежності — топ-3 міста, де можна відсвяткувати

День Незалежності — топ-3 міста, де можна відсвяткувати

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:01
Куди поїхати на вихідні на День незалежності України — найкращі міста
Майдан Незалежності. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Вже цієї неділі, 24 серпня, українці святкують 34-ту річницю проголошення незалежності України. Цей день припадає на вихідний та дає чудову можливість влаштувати собі невелику подорож та відзначити подію в іншому місті.

Локаціями для святкування річниці незалежності поділився 24 канал.

Читайте також:

Київ

Традиційно цього дня столиці проходить багато різноманітних заходів. Зокрема, о 7 ранку в Урбан-парку на ВДНГ проводитиметься "Забіг у вишиванках". Це півмарафон із дистанціями у 5, 10 та 21 кілометр. Частину з виручених коштів відправлять на благодійність. Найбільше виставок та розваг традиційно знаходитиметься  на Софіївській площі та Майдані Незалежності.

Львів

На Личаківському кладовищі всі охочі  вшановуватимуть пам'ять полеглих захисників.

В другій половині дня на популярному у Львові Шевченківському гаю гратимуть український фанк. Захід стартуватиме о 17 з розмов про створення української музики у 1960-1980х роках та продовжиться концертом ВІА "Квартирник" о 19.00. 

Івано-Франківськ

Розважальні заходи цієї неділі проводитимуться в парку Шевченка та у Меморіальному сквері. В День Незалежності туристи можуть відвідати Музей мистецтв Прикарпаття або ж Виставкову залу Івано-Франківської обласної спілки художників, де пройдуть тематичні заходи. Цього дня також можна буде зекономити на громадському транспорті — він возитиме пасажирів безкоштовно. 

Раніше ми розповідали, які авіакомпанії найчастіше гублять валізи туристів. Також стало відомо, де в Європі туристам найдорожче обійдеться оренда шезлонга.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
