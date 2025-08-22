Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel День Независимости — топ-3 города, где можно отпраздновать

День Независимости — топ-3 города, где можно отпраздновать

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:01
Куда поехать на выходные на День независимости Украины — лучшие города
Майдан Независимости. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Уже в это воскресенье, 24 августа, украинцы празднуют 34-ю годовщину провозглашения независимости Украины. Этот день приходится на выходной и дает прекрасную возможность устроить себе небольшое путешествие и отметить событие в другом городе.

Локациями для празднования годовщины независимости поделился 24 канал.

Реклама
Читайте также:

Киев

Традиционно в этот день в столице проходит много различных мероприятий. В частности, в 7 утра в Урбан-парке на ВДНХ будет проводиться "Забег в вышиванках". Это полумарафон с дистанциями в 5, 10 и 21 километр. Часть из вырученных средств отправят на благотворительность. Больше всего выставок и развлечений традиционно будет находиться на Софиевской площади и Майдане Независимости.

Львов

На Лычаковском кладбище все желающие будут чтить память павших защитников.

Во второй половине дня на популярном во Львове Шевченковском гаю будут играть украинский фанк. Мероприятие стартует в 17 с разговоров о создании украинской музыки в 1960-1980х годах и продолжится концертом ВИА "Квартирник" в 19.00.

Ивано-Франковск

Развлекательные мероприятия в это воскресенье будут проводиться в парке Шевченко и в Мемориальном сквере. В День Независимости туристы могут посетить Музей искусств Прикарпатья или Выставочный зал Ивано-Франковского областного союза художников, где пройдут тематические мероприятия. В этот день также можно будет сэкономить на общественном транспорте — он будет возить пассажиров бесплатно.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы туристов. Также стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.

Киев путешествие Украина туризм День Независимости 2025
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации