Куда поехать на выходные на День независимости Украины — лучшие города

Майдан Независимости. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Уже в это воскресенье, 24 августа, украинцы празднуют 34-ю годовщину провозглашения независимости Украины. Этот день приходится на выходной и дает прекрасную возможность устроить себе небольшое путешествие и отметить событие в другом городе.

Локациями для празднования годовщины независимости поделился 24 канал.

Реклама

Читайте также:

Киев

Традиционно в этот день в столице проходит много различных мероприятий. В частности, в 7 утра в Урбан-парке на ВДНХ будет проводиться "Забег в вышиванках". Это полумарафон с дистанциями в 5, 10 и 21 километр. Часть из вырученных средств отправят на благотворительность. Больше всего выставок и развлечений традиционно будет находиться на Софиевской площади и Майдане Независимости.

Львов

На Лычаковском кладбище все желающие будут чтить память павших защитников.

Во второй половине дня на популярном во Львове Шевченковском гаю будут играть украинский фанк. Мероприятие стартует в 17 с разговоров о создании украинской музыки в 1960-1980х годах и продолжится концертом ВИА "Квартирник" в 19.00.

Ивано-Франковск

Развлекательные мероприятия в это воскресенье будут проводиться в парке Шевченко и в Мемориальном сквере. В День Независимости туристы могут посетить Музей искусств Прикарпатья или Выставочный зал Ивано-Франковского областного союза художников, где пройдут тематические мероприятия. В этот день также можно будет сэкономить на общественном транспорте — он будет возить пассажиров бесплатно.

Ранее мы рассказывали, какие авиакомпании чаще всего теряют чемоданы туристов. Также стало известно, где в Европе туристам дороже всего обойдется аренда шезлонга.