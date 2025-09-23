Куди восени поїхати відпочити на Київщині — озеро в Обухові

Родина на пікніку біля озера. Фото: freepik.com

Осінь часто асоціюється з дощами й холодом, і тому багатьом здається, що в цю пору року можна лише сидіти вдома із чашечкою гарячої кави. Проте саме в цю пору природа починає грати новими барвами, й не варто втрачати можливість насолодитися такою красою, яка відновлює сили та надихає.

Локацією з унікальним озером поблизу Києва поділилась тревел-блогерка mankovskaaa в TikTok.

Реклама

Читайте також:

Де влаштувати пікнік поблизу Києва

Озеро із незвичною назвою Фейхоа розташоване серед мальовничих пагорбів Обухова на Київщині — всього за пів години їзди на авто від столиці.

Водойма має не лише красивий смарагдовий колір, а й цілющі властивості. Мінерали глини забарвили воду озера у такий екзотичний колір. Озеро утворилося на місці старовинного глиняного кар'єру понад 200 років тому.

Місцеві жителі вважають, що води Фейхоа лікують шкіру, а також знімають втому та напруження з тіла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про неймовірний острів в Азії. Він був визнаний найкращим місцем для релаксу на землі через велике різноманіття спа-центрів.

Також ми писали про унікальний пляж Плайя-дель-Бахо-де-ла-Бура на Канарських островах. Він став відомим серед туристів завдяки своєму сюрреалістичному піску, схожому на попкорн.