Куди восени поїхати відпочити на Київщині — озеро в Обухові

Де влаштувати осінній пікнік — смарагдове озеро поблизу Києва
Осінь часто асоціюється з дощами й холодом, і тому багатьом здається, що в цю пору року можна лише сидіти вдома із чашечкою гарячої кави. Проте саме в цю пору природа починає грати новими барвами, й не варто втрачати можливість насолодитися такою красою, яка відновлює сили та надихає.
Локацією з унікальним озером поблизу Києва поділилась тревел-блогерка mankovskaaa в TikTok.
Де влаштувати пікнік поблизу Києва
Озеро із незвичною назвою Фейхоа розташоване серед мальовничих пагорбів Обухова на Київщині — всього за пів години їзди на авто від столиці.
Водойма має не лише красивий смарагдовий колір, а й цілющі властивості. Мінерали глини забарвили воду озера у такий екзотичний колір. Озеро утворилося на місці старовинного глиняного кар'єру понад 200 років тому.
Місцеві жителі вважають, що води Фейхоа лікують шкіру, а також знімають втому та напруження з тіла.
