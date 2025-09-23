Куда осенью поехать отдохнуть на Киевщине - озеро в Обухове

Семья на пикнике возле озера. Фото: freepik.com

Осень часто ассоциируется с дождями и холодом, и поэтому многим кажется, что в это время года можно только сидеть дома с чашечкой горячего кофе. Однако именно в это время природа начинает играть новыми красками, и не стоит упускать возможность насладиться такой красотой, которая восстанавливает силы и вдохновляет.

Локацией с уникальным озером под Киевом поделилась тревел-блогер mankovskaaa в TikTok.

Где устроить пикник под Киевом

Озеро с необычным названием Фейхоа расположено среди живописных холмов Обухова Киевской области — всего в получасе езды на авто от столицы.

Водоем имеет не только красивый изумрудный цвет, но и целебные свойства. Минералы глины окрасили воду озера в такой экзотический цвет. Озеро образовалось на месте старинного глиняного карьера более 200 лет назад.

Местные жители считают, что воды Фейхоа лечат кожу, а также снимают усталость и напряжение с тела.

