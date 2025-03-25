Навушники не потрібні — нова технологія передає звук одразу у вуха

Штучний череп в окулярах та навушниках. Фото: Unsplash

Слухати музику з повною ясністю без навушників, не турбуючи тих, хто вас оточує, та навіть не торкаючись до жодного пристрою — чи можливо це? Саме таку можливість обіцяє нове рішення від Університету Пенсільванії, яке потенційно здатне назавжди змінити наші уявлення про аудіо.

Про це пише BGR.

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Технологія має назву Audible Enclave і використовує ультразвукові хвилі для створення спрямованих "кишень" звуку, які можете чути лише ви. Система поєднує серію акустичних лінз або метаповерхонь, що спрямовують ультразвукові промені в повітрі. Коли два такі промені перетинаються, вони утворюють звук тільки в невеликому, точно визначеному просторі. Якщо ви перебуваєте в цьому місці — ви чуєте музику, якщо ні — звук зникає.

Фактично, це віртуальні навушники без додаткових пристроїв. Прототип цієї технології забезпечує чітку передачу звуку приблизно на відстані одного метра та може досягати рівня гучності, який відповідає розмовному.

Для щоденних завдань, як-от перегляд відео чи прослуховування музики з телефона, це надзвичайно зручно. На відміну від традиційних навушників, ви залишаєтеся з відкритими вухами та зберігаєте зв'язок із тим, що відбувається навколо. Подібний "відкритий" підхід уже робить популярними деякі інші види гарнітур, адже дозволяє слухати музику або подкасти та водночас спілкуватися чи безпечно пересуватися.

Важливо й те, що така аудіотехнологія може стати справжнім проривом у сфері доступності. Для людей із сенсорними особливостями або тих, хто просто не любить традиційні навушники, цей варіант фактично знімає потребу носити щось на голові чи у вухах.

Науковці впевнені, що з часом цю технологію можна буде масштабувати на більші відстані та вищу гучність. Це відкриває перспективи створення "приватних аудіозон" у громадських місцях, проведення концертів із персоналізованим звуком або можливість слухати улюблений плейлист на ходу без будь-яких дротів чи вкладок у вуха.

Нагадаємо, Apple анонсувала нову функцію для навушників AirPods Max. Користувачі зможуть відтворювати музику без втрат у форматі lossless.

Також ми писали, що слухати аудіокнигу в метро чи маршрутці — ще той виклик. Можна довго терпіти це, поки не виникне думка придбати навушники з активним шумозаглушенням.