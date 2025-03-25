Наушники не нужны — новая технология передает звук сразу в уши

Искусственный череп в очках и наушниках. Фото: Unsplash

Слушать музыку с полной ясностью без наушников, не беспокоя окружающих и даже не прикасаясь ни к одному устройству — возможно ли это? Именно такую возможность обещает новое решение от Университета Пенсильвании, которое потенциально способно навсегда изменить наши представления об аудио.

Об этом пишет BGR.

Читайте также:

Какую технологию разработали в университете

Технология называется Audible Enclave и использует ультразвуковые волны для создания направленных "карманов" звука, которые можете слышать только вы. Система сочетает серию акустических линз или метаповерхностей, направляющих ультразвуковые лучи в воздухе. Когда два таких луча пересекаются, они образуют звук только в небольшом, точно определенном пространстве. Если вы находитесь в этом месте — вы слышите музыку, если нет — звук исчезает.

Фактически, это виртуальные наушники без дополнительных устройств. Прототип этой технологии обеспечивает четкую передачу звука примерно на расстоянии одного метра и может достигать уровня громкости, который соответствует разговорному.

Для ежедневных задач, таких как просмотр видео или прослушивание музыки с телефона, это очень удобно. В отличие от традиционных наушников, вы остаетесь с открытыми ушами и сохраняете связь с тем, что происходит вокруг. Подобный "открытый" подход уже делает популярными некоторые другие виды гарнитур, ведь позволяет слушать музыку или подкасты и одновременно общаться или безопасно передвигаться.

Важно и то, что такая аудиотехнология может стать настоящим прорывом в сфере доступности. Для людей с сенсорными особенностями или тех, кто просто не любит традиционные наушники, этот вариант фактически снимает необходимость носить что-то на голове или в ушах.

Ученые уверены, что со временем эту технологию можно будет масштабировать на большие расстояния и высокую громкость. Это открывает перспективы создания "частных аудиозон" в общественных местах, проведение концертов с персонализированным звуком или возможность слушать любимый плейлист на ходу без каких-либо проводов или вкладок в уши.

Напомним, Apple анонсировала новую функцию для наушников AirPods Max. Пользователи смогут воспроизводить музыку без потерь в формате lossless.

Также мы писали, что слушать аудиокнигу в метро или маршрутке — еще тот вызов. Можно долго терпеть это, пока не возникнет мысль приобрести наушники с активным шумоподавлением.