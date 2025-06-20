Spotify готує прорив у звучанні — у коді знайшли згадування формату lossless

Логотип Spotify на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Понад чотири роки тому Spotify вперше пообіцяла запустити безсуперечну якість звучання, однак сервіс досі так і не став доступним. Тепер у найсвіжішій збірці програми знову з'явилися сліди роботи над Lossless-рівнем, що може свідчити про наближення релізу.

Про це пише TechCrunch.

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Технолог і реверс-інженер Кріс Месіна помітив у середовищі настільної версії Spotify від 18 червня нові рядки коду зі словом "lossless". Вони належать до довідкових карток, які мають пояснювати користувачам можливості та нюанси роботи тарифу. Зокрема, одна картка повідомляє: "Lossless-музика вже у Premium", інша уточнює параметри відтворення — до 24 біт / 44,1 кГц.

Передбачені й попередження: програма підкаже, якщо конкретна композиція недоступна у Lossless або з'єднання занадто нестабільне для програвання. Додано також рекомендацію слухати контент на сумісних із Spotify Connect пристроях або через дротове підключення.

Користувач Reddit під ніком u/bendotlc помітив схожі посилання у свіжій збірці мобільного додатка: "Скажіть привіт найвищій якості звуку у Spotify. Слухайте музику з високою точністю до 24 біт / 44,1 кГц". За його словами, функція вже присутня в коді, але поки що відключена.

Подібні витоки з'являлися й раніше, але тариф так і не стартував. На нещодавніх звітах перед інвесторами керівники Spotify, зокрема генеральний директор Даніель Ек, лише натякали, що компанія інвестує у преміумпродукти для суперфанів, не називаючи строків.

Директор із бізнесу Алекс Норстрем на квартальному дзвінку Q1 2025 повторив, що створення вищих рівнів з новими пропозиціями відкриє додаткові можливості радувати користувачів, і зараз робота активно триває.

Нагадаємо, що вчені з Університету Пенсільванії розробили нову технологію, яка дозволяє слухати музику без навушників і динаміків — персонально та беззвучно для оточення. Це відкриття може докорінно змінити спосіб споживання аудіо в майбутньому.

Також ми писали, що Apple оновила навушники AirPods Max з виходом iOS 18.4. Тепер навушники підтримують формат аудіо lossless без втрат і мінімальну затримку при прослуховуванні через комплектний кабель USB-C.