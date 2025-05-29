Spotify намагається бути схожим на YouTube — користувачі незадоволені

Логотип Spotify на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Spotify вивів рекомендації відеоподкастів у верхню частину домашнього екрана, одразу під ярликами. Перші відгуки демонструють більшу взаємодію, але багатьох слухачів дратує те, що сервіс відходить від своєї музичної суті.

Про це пише Android Authority.

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Чим незадоволені користувачі Spotify

Оголошене вчора оновлення пропонує персональну добірку відеоподкастів "Picked for you", яка працює скоріше як стрічка відкриттів, а не простий віджет останнього випуску улюбленого шоу. За даними компанії, користувачі частіше ставлять оцінки, зберігають і лайкають нові подкасти, однак у соцмережах уже з'явилися скарги: дехто вважає, що "Spotify намагається стати додатком-усім-у-одному". Батьки хвилюються, що відео ускладнять контроль часу перед екраном, а недостатньо точні фільтри ризикують показувати підліткам матеріали 18+.

Щоб підсилити відеонапрям, Spotify розгорнув гілки коментарів під подкастами, дозволяючи авторам швидше взаємодіяти з аудиторією. Під ними з'явився блок із посиланнями на згадані в епізоді матеріали: інші подкасти, музику, аудіокниги тощо. Дизайн елементів нагадує YouTube, і це лише підкріплює відчуття, що сервіс копіює конкурента.

На головному екрані також з'явилася вкладка "Following", де нові епізоди підписаних подкастів упорядковані хронологічно. Вона замінила плейлист "New Episodes", але позбавила користувачів можливості приховувати випуски чи позначати їх прослуханими — ці функції були доступні раніше.

Попри нарікання, Spotify продовжує бити рекорди зростання. У звіті про результати за перший квартал компанія повідомила про ще 5 мільйонів нових преміумпередплатників, чим довела їхню загальну кількість до 268 мільйонів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року YouTube знову очолив рейтинг платформ за тривалістю перегляду на телевізорах. Це вже третій місяць поспіль, коли сервіс утримує лідерство, встановивши водночас новий рекорд частки глядацького часу з моменту початку таких вимірювань.

Також ми писали, що, хоча YouTube залишається найзручнішою платформою для онлайн-перегляду відео, іноді виникає потреба зберегти ролик для офлайн-доступу. Існують легальні та безплатні способи зробити це без встановлення стороннього програмного забезпечення чи створення облікового запису.