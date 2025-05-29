Spotify пытается быть похожим на YouTube — пользователи недовольны

Логотип Spotify на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Spotify вывел рекомендации видеоподкастов в верхнюю часть домашнего экрана, сразу под ярлыками. Первые отзывы демонстрируют большее взаимодействие, но многих слушателей раздражает то, что сервис отходит от своей музыкальной сути.

Об этом пишет Android Authority.

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Чем недовольны пользователи Spotify

Объявленное вчера обновление предлагает персональную подборку видеоподкастов "Picked for you", которая работает скорее как лента открытий, а не простой виджет последнего выпуска любимого шоу. По данным компании, пользователи чаще ставят оценки, сохраняют и лайкают новые подкасты, однако в соцсетях уже появились жалобы: некоторые считают, что "Spotify пытается стать приложением-все-в-одном". Родители волнуются, что видео усложнят контроль времени перед экраном, а недостаточно точные фильтры рискуют показывать подросткам материалы 18+.

Чтобы усилить видеонаправление, Spotify развернул ветки комментариев под подкастами, позволяя авторам быстрее взаимодействовать с аудиторией. Под ними появился блок со ссылками на упомянутые в эпизоде материалы: другие подкасты, музыку, аудиокниги и т. д. Дизайн элементов напоминает YouTube, и это лишь подкрепляет ощущение, что сервис копирует конкурента.

На главном экране также появилась вкладка "Following", где новые эпизоды подписанных подкастов упорядочены хронологически. Она заменила плейлист "New Episodes", но лишила пользователей возможности скрывать выпуски или помечать их прослушанными — эти функции были доступны ранее.

Несмотря на нарекания, Spotify продолжает бить рекорды роста. В отчете о результатах за первый квартал компания сообщила о еще 5 миллионах новых премиум-первоплательщиков, чем довела их общее количество до 268 миллионов.

Напомним, в апреле 2025 года YouTube снова возглавил рейтинг платформ по продолжительности просмотра на телевизорах. Это уже третий месяц подряд, когда сервис удерживает лидерство, установив при этом новый рекорд доли зрительского времени с момента начала таких измерений.

Также мы писали, что, хотя YouTube остается самой удобной платформой для онлайн-просмотра видео, иногда возникает потребность сохранить ролик для офлайн-доступа. Существуют легальные и бесплатные способы сделать это без установки стороннего программного обеспечения или создания учетной записи.