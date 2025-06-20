Spotify готовит прорыв в звучании — в коде нашли упоминание формата lossless

Логотип Spotify на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Более четырех лет назад Spotify впервые пообещала запустить несомненное качество звучания, однако сервис до сих пор так и не стал доступным. Теперь в самой свежей сборке программы снова появились следы работы над Lossless-уровнем, что может свидетельствовать о приближении релиза.

Об этом пишет TechCrunch.

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Технолог и реверс-инженер Крис Месина заметил в среде настольной версии Spotify от 18 июня новые строки кода со словом "lossless". Они относятся к справочным карточкам, которые должны объяснять пользователям возможности и нюансы работы тарифа. В частности, одна карточка сообщает: "Lossless-музыка уже в Premium", другая уточняет параметры воспроизведения — до 24 бит / 44,1 кГц.

Предусмотрены и предупреждения: программа подскажет, если конкретная композиция недоступна в Lossless или соединение слишком нестабильное для проигрывания. Добавлена также рекомендация слушать контент на совместимых со Spotify Connect устройствах или через проводное подключение.

Пользователь Reddit под ником u/bendotlc заметил похожие ссылки в свежей сборке мобильного приложения: "Скажите привет высочайшему качеству звука в Spotify. Слушайте музыку с высокой точностью до 24 бит / 44,1 кГц". По его словам, функция уже присутствует в коде, но пока отключена.

Подобные утечки появлялись и раньше, но тариф так и не стартовал. На недавних отчетах перед инвесторами руководители Spotify, в частности генеральный директор Даниэль Эк, лишь намекали, что компания инвестирует в премиум-продукты для суперфанов, не называя сроков.

Директор по бизнесу Алекс Норстрем на квартальном звонке Q1 2025 повторил, что создание высших уровней с новыми предложениями откроет дополнительные возможности радовать пользователей, и сейчас работа активно продолжается.

Напомним, что ученые из Университета Пенсильвании разработали новую технологию, которая позволяет слушать музыку без наушников и динамиков — персонально и беззвучно для окружающих. Это открытие может в корне изменить способ потребления аудио в будущем.

Также мы писали, что Apple обновила наушники AirPods Max с выходом iOS 18.4. Теперь наушники поддерживают формат аудио lossless без потерь и минимальную задержку при прослушивании через комплектный кабель USB-C.