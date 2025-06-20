Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Технологии arrow Звучание музыки в Spotify станет качественнее — что изменится arrow

Звучание музыки в Spotify станет качественнее — что изменится

20 июня 2025 09:44
Владимир Мололкин - редактор
Spotify готовит прорыв в звучании — в коде нашли упоминание формата lossless
Логотип Spotify на экране ноутбука. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Более четырех лет назад Spotify впервые пообещала запустить несомненное качество звучания, однако сервис до сих пор так и не стал доступным. Теперь в самой свежей сборке программы снова появились следы работы над Lossless-уровнем, что может свидетельствовать о приближении релиза.

Об этом пишет TechCrunch.

Реклама
Читайте также:

Что ожидается в Spotify

Технолог и реверс-инженер Крис Месина заметил в среде настольной версии Spotify от 18 июня новые строки кода со словом "lossless". Они относятся к справочным карточкам, которые должны объяснять пользователям возможности и нюансы работы тарифа. В частности, одна карточка сообщает: "Lossless-музыка уже в Premium", другая уточняет параметры воспроизведения — до 24 бит / 44,1 кГц.

Предусмотрены и предупреждения: программа подскажет, если конкретная композиция недоступна в Lossless или соединение слишком нестабильное для проигрывания. Добавлена также рекомендация слушать контент на совместимых со Spotify Connect устройствах или через проводное подключение.

Пользователь Reddit под ником u/bendotlc заметил похожие ссылки в свежей сборке мобильного приложения: "Скажите привет высочайшему качеству звука в Spotify. Слушайте музыку с высокой точностью до 24 бит / 44,1 кГц". По его словам, функция уже присутствует в коде, но пока отключена.

Подобные утечки появлялись и раньше, но тариф так и не стартовал. На недавних отчетах перед инвесторами руководители Spotify, в частности генеральный директор Даниэль Эк, лишь намекали, что компания инвестирует в премиум-продукты для суперфанов, не называя сроков.

Директор по бизнесу Алекс Норстрем на квартальном звонке Q1 2025 повторил, что создание высших уровней с новыми предложениями откроет дополнительные возможности радовать пользователей, и сейчас работа активно продолжается.

Напомним, что ученые из Университета Пенсильвании разработали новую технологию, которая позволяет слушать музыку без наушников и динамиков — персонально и беззвучно для окружающих. Это открытие может в корне изменить способ потребления аудио в будущем.

Также мы писали, что Apple обновила наушники AirPods Max с выходом iOS 18.4. Теперь наушники поддерживают формат аудио lossless без потерь и минимальную задержку при прослушивании через комплектный кабель USB-C.

музыка приложение Spotify звуки функции
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации