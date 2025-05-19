iPhone 17 Air може отримати ще меншу батарею, ніж Galaxy S25 Edge — новий витік

В руках макет iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Apple знову йде на жертви заради дизайну. Тонкий корпус iPhone 17 Air може обійтися користувачам у ще гіршу автономність, ніж у Galaxy S25 Edge.

Про це пише Android Authority.

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Яку місткість акумулятора отримає iPhone 17 Air

Після того, як Galaxy S25 Edge від Samsung не виправдав очікувань шанувальників, зокрема через акумулятор місткістю лише 3900 мАг, в мережі з'явився новий витік щодо конкурента від Apple — iPhone 17 Air. І, видається, автономність новинки може стати ще гіршою.

За даними джерела в ланцюгу постачання, опублікованими на платформі Naver, iPhone 17 Air отримає неймовірно тонкий корпус — лише 5,5 мм. Це навіть менше, ніж у Galaxy S25 Edge з його 5,8 мм. Але така "стрункість", ймовірно, вдарить по місткості батареї: очікується, що вона становитиме лише 2800 мАг. Для порівняння, вже розкритикований акумулятор Samsung більший на понад 1000 мАг.

Apple, ймовірно, намагатиметься компенсувати це використанням більш щільної батарейної технології, яка теоретично дозволяє збільшити місткість на 15-20%. Крім того, компанія, як очікується, запропонує спеціальні фірмові чохли з додатковими акумуляторами. Також поширюються чутки про розробку нової функції економії заряду, керованої штучним інтелектом.

Окремо зазначається вага пристрою — 145 грамів, що робить його не тільки тоншим, а й легшим за Galaxy S25 Edge, вага якого складає 163 грами.

Попри ефектний вигляд, новинка Apple може викликати занепокоєння серед користувачів, які очікують від смартфона не лише стилю, а й витривалості.

Нагадаємо, Apple готує до виходу в iOS 19 нову функцію на базі штучного інтелекту, яка має оптимізувати споживання енергії. За попередніми даними, система аналізуватиме користувацькі сценарії та за потреби обмежуватиме активність окремих застосунків, щоб уникнути зайвого розряду акумулятора.

Також ми писали, що Honor знову вступає в конкурентну боротьбу з Samsung — цього разу через зовнішній вигляд флагманських смартфонів. У новому тизері компанія прямо порівняла свій складаний Magic V3 із Galaxy S25 Edge, критично натякнувши на сумнівну "тонкість" новинки від Samsung.