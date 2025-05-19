iPhone 17 Air может получить еще меньшую батарею, чем Galaxy S25 Edge — новая утечка

В руках макет iPhone 17 Air. Фото: скриншот/YouTube

Apple снова идет на жертвы ради дизайна. Тонкий корпус iPhone 17 Air может обойтись пользователям в еще худшую автономность, чем у Galaxy S25 Edge.

Об этом пишет Android Authority.

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Какую емкость аккумулятора получит iPhone 17 Air

После того как Galaxy S25 Edge от Samsung не оправдал ожиданий поклонников, в частности из-за аккумулятора емкостью всего 3900 мАч, в сети появилась новая утечка относительно конкурента от Apple — iPhone 17 Air. И, кажется, автономность новинки может стать еще хуже.

По данным источника в цепи поставок, опубликованным на платформе Naver, iPhone 17 Air получит невероятно тонкий корпус — всего 5,5 мм. Это даже меньше, чем у Galaxy S25 Edge с его 5,8 мм. Но такая "стройность", вероятно, ударит по емкости батареи: ожидается, что она составит всего 2800 мАч. Для сравнения, уже раскритикованный аккумулятор Samsung больше более чем на 1000 мАч.

Apple, вероятно, постарается компенсировать это использованием более плотной батарейной технологии, которая теоретически позволяет увеличить емкость на 15-20%. Кроме того, компания, как ожидается, предложит специальные фирменные чехлы с дополнительными аккумуляторами. Также распространяются слухи о разработке новой функции экономии заряда, управляемой искусственным интеллектом.

Отдельно отмечается вес устройства — 145 граммов, что делает его не только тоньше, но и легче Galaxy S25 Edge, вес которого составляет 163 грамма.

Несмотря на эффектный вид, новинка Apple может вызвать беспокойство среди пользователей, которые ожидают от смартфона не только стиля, но и выносливости.

Напомним, Apple готовит к выходу в iOS 19 новую функцию на базе искусственного интеллекта, которая должна оптимизировать потребление энергии. По предварительным данным, система будет анализировать пользовательские сценарии и при необходимости ограничивать активность отдельных приложений, чтобы избежать лишнего разряда аккумулятора.

Также мы писали, что Honor снова вступает в конкурентную борьбу с Samsung — на этот раз из-за внешнего вида флагманских смартфонов. В новом тизере компания прямо сравнила свой складной Magic V3 с Galaxy S25 Edge, критично намекнув на сомнительную "тонкость" новинки от Samsung.