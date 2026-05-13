Коли заряджати смартфон до 80%, а коли до 100%: що краще для батареї

Багато користувачів бояться заряджати смартфон до 100%, вважаючи, що це швидко "вбиває" батарею. Насправді сучасні телефони розраховані на повний заряд, але для довшого життя акумулятора важливо враховувати не лише відсотки, а й температуру та щоденний сценарій використання.

Чому радять тримати заряд у межах 20-80%

Літій-іонні акумулятори найкомфортніше працюють у помірному діапазоні заряду. Саме тому часто радять не розряджати телефон нижче 20% і не тримати його постійно на 100%.

У межах 20-80% батарея зазнає меншого хімічного навантаження, а її зношування може відбуватися повільніше. Це не суворе правило, а радше корисна звичка для повсякденного користування.

Сам по собі заряд до 100% не є небезпечним для сучасного смартфона. Виробники використовують контролери живлення, які обмежують подачу струму й не дають батареї реально "перезарядитися".

Коли акумулятор досягає повного заряду, система сповільнює або зупиняє процес заряджання. Але якщо телефон довго залишається на 100%, особливо в теплі або під навантаженням, батарея може зношуватися швидше.

Для звичайного дня, коли поруч є розетка, повербанк або можливість підзарядитися, оптимально зупинятися приблизно на 80-90%. Цього зазвичай вистачає для комфортного користування, а батарея менше часу перебуває в зоні високої напруги.

Такий підхід особливо корисний, якщо ви плануєте користуватися смартфоном кілька років і хочете довше зберегти нормальну ємність акумулятора.

Коли можна заряджати до 100%

Заряджати смартфон до 100% цілком нормально, якщо попереду довгий день, поїздка, робота без доступу до розетки або будь-яка ситуація, де важлива максимальна автономність.

У таких випадках пріоритетом стає не ідеальний догляд за батареєю, а те, щоб телефон не розрядився в потрібний момент. Повний заряд час від часу не зіпсує акумулятор.

Один із головних ворогів батареї — тепло. Якщо телефон заряджається на сонці, у товстому чохлі або паралельно запускає важкі ігри, акумулятор зношується швидше.

Тому краще заряджати смартфон у прохолодному місці, використовувати якісні адаптери й кабелі та не навантажувати пристрій під час заряджання без потреби.

Раніше Новини.LIVE писали, що багато користувачів продовжують розмовляти, листуватися або переглядати інтернет, поки смартфон підключений до зарядки. У більшості випадків це безпечно, адже сучасні телефони мають системи захисту від перегріву та контролюють подачу струму під час заряджання.

Також Новини.LIVE розповідали, що порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% довго вважалася одним із головних правил догляду за акумулятором. Водночас у сучасних моделях частину цього контролю вже беруть на себе системи керування живленням, тому дедалі частіше головною загрозою для батареї стає не сам рівень заряду, а перегрів пристрою.