Головна Технології Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Дата публікації: 3 травня 2026 16:32
Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році
Порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% довго вважалася одним із головних правил догляду за акумулятором. Але в сучасних моделях частину цієї роботи вже беруть на себе контролери живлення, а головним ворогом батареї дедалі частіше стає не сам рівень заряду, а перегрів.

Про те, чому підхід "20-80" майже втратив актуальність, пише редакція Новини.LIVE.

Як змінився підхід до зарядки смартфонів

Раніше вважалося, що найбільше батарею зношують повні цикли розряду й заряду, а особливо — останні відсотки біля 100%. Саме тому й з'явилося правило "20-80": не розряджати смартфон до нуля і не тримати його постійно повністю зарядженим.

У сучасних смартфонах цей процес значною мірою контролюється автоматично. Пристрої точніше керують подачею струму, використовують внутрішні буфери безпеки й зменшують навантаження на акумулятор у критичних зонах.

Попри розвиток технологій, повністю прибрати деградацію акумулятора неможливо. Найбільше на ресурс батареї тепер впливає перегрів — під час заряджання або активного користування смартфоном.

Коли температура підіймається вище 40-45 °C, усередині акумулятора прискорюються хімічні процеси, які поступово зменшують його місткість. У результаті батарея починає тримати заряд гірше, і цей процес уже не можна повернути назад.

Чи шкодить швидка зарядка

Надшвидкі адаптери на 120 Вт і більше справді можуть викликати занепокоєння, але виробники намагаються зменшувати ризики інженерними рішеннями. Для цього використовують двосекційні батареї, паралельне заряджання меншими струмами та перенесення частини гарячих елементів у сам адаптер живлення.

Компанії також заявляють про збільшення ресурсу акумуляторів. Наприклад, Xiaomi для своєї 120-ватної технології говорить про збереження 80% місткості після 800 циклів, а Oppo — про 1600 циклів завдяки Battery Health Engine.

Водночас фізика не зникає: швидке заряджання зазвичай означає вищу температуру, ніж повільне. Саме тому головне — не стільки боятися самої швидкої зарядки, скільки не допускати перегріву.

Раніше Новини.LIVE писали, що повільна бездротова зарядка нерідко пов'язана не з самим смартфоном, а з невідповідним адаптером живлення або кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик підтримує швидшу подачу енергії, слабший блок живлення може обмежити фактичну швидкість і перетворити зручний спосіб заряджання на довгий процес.

Також Новини.LIVE розповідали, що заряджання смартфона лише здається простою дією — під'єднати пристрій до мережі й дочекатися 100% на екрані. Насправді окремі звички під час заряджання можуть шкодити акумулятору й поступово скорочувати строк його служби.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Володимир Мололкін
