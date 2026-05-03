Правило "20-80" більше не працює: як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Порада тримати заряд смартфона в межах 20-80% довго вважалася одним із головних правил догляду за акумулятором. Але в сучасних моделях частину цієї роботи вже беруть на себе контролери живлення, а головним ворогом батареї дедалі частіше стає не сам рівень заряду, а перегрів.

Про те, чому підхід "20-80" майже втратив актуальність, пише редакція Новини.LIVE.

Як змінився підхід до зарядки смартфонів

Раніше вважалося, що найбільше батарею зношують повні цикли розряду й заряду, а особливо — останні відсотки біля 100%. Саме тому й з'явилося правило "20-80": не розряджати смартфон до нуля і не тримати його постійно повністю зарядженим.

У сучасних смартфонах цей процес значною мірою контролюється автоматично. Пристрої точніше керують подачею струму, використовують внутрішні буфери безпеки й зменшують навантаження на акумулятор у критичних зонах.

Попри розвиток технологій, повністю прибрати деградацію акумулятора неможливо. Найбільше на ресурс батареї тепер впливає перегрів — під час заряджання або активного користування смартфоном.

Коли температура підіймається вище 40-45 °C, усередині акумулятора прискорюються хімічні процеси, які поступово зменшують його місткість. У результаті батарея починає тримати заряд гірше, і цей процес уже не можна повернути назад.

Чи шкодить швидка зарядка

Надшвидкі адаптери на 120 Вт і більше справді можуть викликати занепокоєння, але виробники намагаються зменшувати ризики інженерними рішеннями. Для цього використовують двосекційні батареї, паралельне заряджання меншими струмами та перенесення частини гарячих елементів у сам адаптер живлення.

Компанії також заявляють про збільшення ресурсу акумуляторів. Наприклад, Xiaomi для своєї 120-ватної технології говорить про збереження 80% місткості після 800 циклів, а Oppo — про 1600 циклів завдяки Battery Health Engine.

Водночас фізика не зникає: швидке заряджання зазвичай означає вищу температуру, ніж повільне. Саме тому головне — не стільки боятися самої швидкої зарядки, скільки не допускати перегріву.

