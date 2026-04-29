Чи можна розмовляти телефоном, коли він заряджається

Чи можна розмовляти телефоном, коли він заряджається

Дата публікації: 29 квітня 2026 11:41
Чи можна користуватися телефоном під час зарядки: головні ризики
Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато користувачів спокійно продовжують користуватися смартфоном, поки він підключений до зарядки — пишуть повідомлення, переглядають сайти або телефонують. У більшості випадків це не створює проблем, але за певних умов така звичка все ж може нашкодити пристрою.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Sante Plus.

Чи можна користуватися телефон, поки він заряджається

Під час заряджання смартфон і його акумулятор природно нагріваються. Якщо в цей момент виникає технічна несправність або збій в електроживленні, ризик перегріву підвищується.

Саме перегрівання вважається головною небезпекою. Воно може негативно впливати на внутрішні компоненти телефона, насамперед на батарею. У найгірших випадках це здатне призвести до серйозної поломки або повного виходу пристрою з ладу.

Водночас не означає, що смартфоном під час заряджання взагалі не можна користуватися. У цей момент допустимо надсилати повідомлення, переглядати вебсторінки, запускати застосунки й навіть розмовляти телефоном.

Тобто сама по собі розмова під час заряджання не є автоматично небезпечною. Проблема виникає тоді, коли пристрій починає працювати в умовах помітного перегріву або має технічні несправності.

Головне, на що варто звертати увагу — температура смартфона. Якщо під час заряджання телефон став відчутно гарячим, краще тимчасово припинити користування ним або відключити зарядний пристрій.

Такий підхід допомагає зменшити навантаження на акумулятор і знизити ризик пошкодження внутрішніх компонентів.

Раніше Новини.LIVE писали, що більшість користувачів схильні вважати неправильне змотування головною причиною поломки зарядних кабелів, однак фахівці звертають увагу на інші, значно типовіші фактори зношення.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Європі готуються нові правила, здатні помітно змінити звичний вигляд смартфонів і планшетів. Уже з 2027 року всі такі пристрої, які продаватимуться на ринку ЄС, повинні будуть отримати акумулятори, придатні для самостійної заміни користувачем.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"

Володимир Мололкін
