Чи можна користуватися телефоном під час зарядки: головні ризики

Багато користувачів спокійно продовжують користуватися смартфоном, поки він підключений до зарядки — пишуть повідомлення, переглядають сайти або телефонують. У більшості випадків це не створює проблем, але за певних умов така звичка все ж може нашкодити пристрою.

Чи можна користуватися телефон, поки він заряджається

Під час заряджання смартфон і його акумулятор природно нагріваються. Якщо в цей момент виникає технічна несправність або збій в електроживленні, ризик перегріву підвищується.

Саме перегрівання вважається головною небезпекою. Воно може негативно впливати на внутрішні компоненти телефона, насамперед на батарею. У найгірших випадках це здатне призвести до серйозної поломки або повного виходу пристрою з ладу.

Водночас не означає, що смартфоном під час заряджання взагалі не можна користуватися. У цей момент допустимо надсилати повідомлення, переглядати вебсторінки, запускати застосунки й навіть розмовляти телефоном.

Тобто сама по собі розмова під час заряджання не є автоматично небезпечною. Проблема виникає тоді, коли пристрій починає працювати в умовах помітного перегріву або має технічні несправності.

Головне, на що варто звертати увагу — температура смартфона. Якщо під час заряджання телефон став відчутно гарячим, краще тимчасово припинити користування ним або відключити зарядний пристрій.

Такий підхід допомагає зменшити навантаження на акумулятор і знизити ризик пошкодження внутрішніх компонентів.

