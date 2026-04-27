Чи безпечно заряджати телефон від USB-розетки: головні ризики

Зарядка смартфона від настінної USB-розетки.

Розетки з USB-портами вже давно стали звичними вдома, в офісах, готелях і кафе, адже дозволяють підключати телефон напряму без окремого адаптера. У більшості випадків такий спосіб заряджання справді вважається безпечним, але є кілька важливих нюансів, які варто враховувати.

Коли USB-розетка справді безпечна

Якщо йдеться про використання вдома, головне значення має якість самої розетки. Фахівці радять обирати моделі із сертифікацією безпеки та вбудованим захистом від перевантаження.

Дешеві або несертифіковані варіанти можуть становити ризик перегріву, короткого замикання й навіть займання. Саме тому економити на такому елементі електромережі не радять.

Ще один момент стосується потужності. Сучасні смартфони та інші гаджети потребують різного рівня живлення, тому хороша USB-розетка має коректно працювати з пристроєм і подавати йому потрібну потужність.

Якісні моделі підтримують технології швидкої зарядки на кшталт USB Power Delivery, що дозволяє їм правильно "узгоджувати" параметри живлення зі смартфоном. Якщо цього немає, зарядка може бути повільнішою, ніж через звичайний блок живлення.

Основний плюс USB-розеток — це зручність. Вони дозволяють заряджати телефон без окремого адаптера і часто дають змогу одночасно підключати кілька пристроїв.

Втім, не всі з них забезпечують достатню потужність для ноутбуків або справді швидкої зарядки. Саме тому у деяких випадках класичний зарядний блок усе ж залишається кращим варіантом.

Де криється найбільший ризик USB-розеток

Найсерйозніша небезпека пов'язана не стільки з електрикою, скільки з цифровою безпекою. USB-порт здатен передавати не лише енергію, а й дані.

Саме через це існує ризик так званого juice jacking — сценарію, за якого через змінений або скомпрометований порт зловмисники можуть спробувати отримати доступ до пристрою або встановити шкідливе програмне забезпечення.

Найбільшу обережність радять зберігати в громадських місцях. Якщо телефон заряджається через USB-порт у готелі, аеропорту, кафе чи іншій публічній локації, безпечніше використовувати власний адаптер живлення.

Також для цього можна застосовувати кабелі без передачі даних або спеціальні USB-блокатори, які не дозволяють сторонньому порту обмінюватися інформацією зі смартфоном.

