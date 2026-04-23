Блогер під'єднав до iPhone одразу 100 зарядок: результат здивував

Смартфони Apple iPhone, під'єднані до 100 зарядних пристроїв.

На YouTube показали незвичний експеримент, у межах якого до одного iPhone спробували одночасно під'єднати 100 зарядних адаптерів. Попри абсурдність ідеї, приріст швидкості виявився набагато меншим, ніж можна було очікувати.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на відео TechRax.

Що відбулося з iPhone, до якого під'єднали сто зарядних пристроїв

Автор каналу TechRax вирішив перевірити, що станеться, якщо підключити до iPhone не одну зарядку, а одразу сто. Для цього він зібрав велику саморобну конструкцію зі 100 адаптерів і кабелів, які довелося поєднувати вручну.

У тесті використали два iPhone 6s із майже однаковим станом батареї. Один смартфон заряджали звичайним адаптером, інший — саморобною системою зі 100 зарядок. Перед початком обидва телефони повністю розрядили до нуля.

Після підключення iPhone зі "стозарядною" конструкцією запустився майже одразу й швидко показав перші відсотки заряду. Другий смартфон із однією зарядкою вмикався помітно довше і на старті відставав.

На початку різниця мала досить відчутний вигляд. Модель зі 100 зарядками швидше набрала перші 5-14%, тоді як другий iPhone йшов повільніше. У певний момент один смартфон уже мав 50%, поки інший залишався на 39%.

Втім, ближче до кінця експерименту перевага почала мати набагато скромніший вигляд. Коли один iPhone зарядився до 97%, другий уже мав 93%. У підсумку різниця трималася приблизно на рівні близько 10% і не перетворилася на миттєву зарядку, якої можна було б очікувати від такого екстремального підходу.

Сам автор визнав, що результат виявився мінімальним і точно не вартий витрачених зусиль. Наприкінці він прямо зазначив, що повторювати таку саморобну конструкцію не слід.

Раніше Новини.LIVE писали, що USB-C у 2026 році вже став звичним стандартом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак сам по собі цей роз'єм ще не гарантує швидкого заряджання. На практиці один кабель може без проблем передавати високу потужність, тоді як інший обмежується лише базовим живленням, через що поповнення заряду відчутно сповільнюється.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільна бездротова зарядка iPhone нерідко пояснюється не проблемами самого смартфона, а невідповідним адаптером живлення чи кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик формально підтримує вищу потужність, слабший блок живлення здатен суттєво знизити реальну швидкість заряджання й перетворити зручний сценарій на значно довший процес.