Правило "плюс п'ять": як ефективніше заряджати будь-який смартфон

Смартфони Apple iPhone на зарядці.

Повільна бездротова зарядка iPhone часто пов'язана не з самим смартфоном, а з невідповідним адаптером живлення або кабелем. Навіть якщо зарядний майданчик підтримує швидшу подачу енергії, слабший блок живлення може знизити фактичну швидкість і перетворити зручну зарядку на затяжний процес.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Як "плюс п'ять" допомагає повернути нормальну швидкість заряджання

Бездротова зарядка давно стала зручним варіантом для iPhone, особливо з поширенням MagSafe-сумісних аксесуарів. Вона дозволяє позбутися зайвих кабелів, заряджати кілька пристроїв одночасно і зробити робоче місце або тумбочку акуратнішими. Водночас така схема не завжди дає ту швидкість, на яку розраховує користувач.

Проблема в тому, що бездротова зарядка сама по собі не є повністю ефективною: частина енергії втрачається у вигляді тепла та витоків магнітного поля. Якщо до цього додати слабкий або невідповідний адаптер живлення, швидкість падає ще сильніше. У підсумку зарядка начебто працює, але значно повільніше, ніж повинна.

Є просте правило, яке допомагає уникнути такої втрати ефективності. Йдеться про принцип "плюс п'ять": адаптер живлення має видавати на 5 Вт більше, ніж максимальна потужність бездротової зарядки. Якщо зарядний майданчик розрахований на 15 Вт, для нього краще використовувати щонайменше 20-ватний блок живлення. Саме такий підхід дозволяє не занижувати швидкість заряджання.

Читайте також:

Не всі USB-C-аксесуари однаково ефективні, навіть якщо зовні здаються взаємозамінними. Через це iPhone може заряджатися по-різному залежно від того, чи використовується сертифікований кабель і відповідний адаптер, чи випадковий блок живлення від іншого пристрою. Та сама логіка стосується і бездротових зарядок.

Ще один важливий момент стосується адаптерів, які одночасно заряджають кілька пристроїв. У такому разі потужність розподіляється між кількома виходами, через що конкретно на бездротову зарядку може надходити менше енергії, ніж потрібно для швидкого режиму. Саме тому для стабільної роботи радять виділяти окремий адаптер саме під бездротовий зарядний майданчик.

