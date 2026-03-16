Android-смартфон не заряджається: 2 поширені причини

Смартфони на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Користувачі можуть натрапити на дві причини, через які Android-смартфон може не заряджатися належним чином. Найчастіше проблема пов'язана із забрудненим USB-портом або кабелем, що зносився, а в окремих моделях заряджання також блокує система захисту від вологи.

Про це пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Чому Android-смартфон може не заряджатися

Однією з найтиповіших причин проблем із заряджанням названо забруднений USB-порт. Якщо всередині накопичився пил або ворс, кабель може під'єднуватися без характерної фіксації, а сам контакт працювати нестабільно. За відсутності видимих пошкоджень проблема часто криється саме в забрудненні порту або в кабелі, який уже зносився з часом.

Дешеві кабелі сторонніх виробників можуть зношуватися швидше, ніж аксесуари від виробника смартфона. Через це заміна кабелю названа одним із найпростіших способів перевірити джерело проблеми.

Ще однією причиною є сповіщення про вологу в порту заряджання. У Samsung така система безпеки блокує подачу живлення, якщо пристрій фіксує вологу в USB-порту під час підключення кабелю. Samsung офіційно пояснює, що це захисний механізм для запобігання корозії та пошкодженню пристрою, а на екрані в такому випадку може з'являтися значок краплі води або відповідне сповіщення.

Таке повідомлення іноді зберігається навіть після висихання пристрою. У цьому ж контексті Samsung у довідкових матеріалах вказує: якщо значок не зникає, серед дій у налаштуваннях може використовуватися очищення кешу USB.

Висока потужність зарядного адаптера сама по собі не гарантує швидкого поповнення батареї смартфона. Реальна швидкість залежить від сумісності стандартів між телефоном, кабелем і блоком живлення.

Попри те що USB-C став універсальним роз'ємом для більшості сучасних гаджетів, можливості кабелів із таким конектором можуть сильно відрізнятися. Деякі з них здатні передавати десятки ват енергії, тоді як інші підтримують лише базове живлення, через що заряджання пристрою відбувається значно повільніше.