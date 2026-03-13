Чому швидко розряджається смартфон — 4 шкідливі звички, що садять батарею

Смартфон на зарядці та чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Звички користувача часто розряджають смартфон швидше, ніж сам знос батареї. У багатьох випадках причина криється в щоденному сценарії використання, який створює зайве навантаження на акумулятор.

Про те, які звички користувачів найбільше впливають на батарею смартфона, пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Постійно активні push-сповіщення

Кожне таке повідомлення виводить смартфон зі стану спокою, запускає фонове оновлення даних і може додатково задіювати звук або вібрацію. Особливо помітно це впливає на пристрій, якщо йдеться про соцмережі на кшталт Instagram, де повідомлення надходять через лайки, коментарі та іншу активність.

Постійне перемикання між додатками

У такому режимі процесору доводиться щоразу підвантажувати інтерфейс і дані нової програми, що підвищує енергоспоживання. Якщо користувач регулярно відкриває і закриває велику кількість сервісів, заряд може зменшуватися помітно швидше.

Робота додатків у фоновому режимі

Найбільше це стосується сервісів із доступом до геолокації, хмарних сховищ і програм із постійною синхронізацією. Такі процеси можуть використовувати GPS, мобільний інтернет або Wi-Fi та інші системні ресурси навіть тоді, коли програма не відкрита на екрані.

Мобільні ігри

Під час гри смартфон одночасно активно використовує процесор, графічний чип, екран і підключення до мережі. Через це навіть нескладні казуальні проєкти за тривалого використання здатні швидко знижувати рівень заряду, а сам пристрій — нагріватися.

Навіть потужний USB-C адаптер не гарантує, що смартфон заряджатиметься швидше. Фактична швидкість визначається сумісністю всього ланцюга заряджання.

Під час тривалої роботи зарядний адаптер може ставати теплим, і це зазвичай вважається нормальним явищем. Проте надмірний нагрів, коли корпус стає занадто гарячим для дотику, може свідчити про проблеми з аксесуаром або потенційний ризик для пристрою.