Чому потужна USB-C зарядка не завжди заряджає смартфон швидше

Кабель USB Type-C та смартфон на зарядці. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Не кожен потужний USB-C-зарядний пристрій справді дає швидшу зарядку смартфона. Реальна швидкість залежить не лише від заявленої потужності адаптера, а й від того, які стандарти підтримують сам телефон, кабель і блок живлення.

Про це пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Чому більша потужність не завжди означає швидшу зарядку

Після переходу дедалі більшої кількості пристроїв на USB-C, зокрема й смартфонів Apple, вибір зарядного пристрою став простішим лише на перший погляд. На практиці сумісність між телефоном і адаптером все ще залишається важливою, особливо якщо йдеться про сторонні зарядки.

Частина сучасних смартфонів підтримує швидке заряджання на рівні 40-45 Вт. Наприклад, iPhone 17 може заряджатися до 50% за 20 хвилин із 40-ватним адаптером. Деякі моделі йдуть ще далі: Samsung Galaxy S26 Ultra, за заявленими характеристиками, здатен досягати 75% за 30 хвилин із зарядкою на 60 Вт. Водночас адаптер живлення у комплекті з такими пристроями часто вже не постачається, тому користувачам доводиться самостійно обирати блок живлення серед десятків моделей із різною потужністю.

Поширене уявлення про те, що зарядка з більшою кількістю ват автоматично прискорює процес, у більшості випадків не працює. Якщо смартфон розрахований, наприклад, на 25 Вт, підключення до адаптера на 45 або 60 Вт не змусить його приймати більше енергії, ніж передбачено конструкцією. Телефон бере лише ту потужність, яку підтримує.

Крім того, навіть сумісний адаптер не подає максимальну потужність постійно. На низькому рівні заряду смартфон споживає більше енергії, але ближче до 75-85% потужність знижується. Саме тому від 10 до 70% батарея заряджається помітно швидше, ніж на фінальному етапі до 100%.

Показник потужності — лише верхня межа, а не гарантія максимальної швидкості. Щоб смартфон вийшов на заявлений режим заряджання, між ним і адаптером має відбутися коректне узгодження параметрів. Для цього багато моделей потребують підтримки певних стандартів, зокрема USB PD або PPS, незалежно від того, скільки ват написано на зарядному блоці.

Це означає, що вся ланка заряджання має відповідати вимогам пристрою: адаптер, кабель і сам смартфон повинні підтримувати і потрібну потужність, і відповідний стандарт. Якщо хоча б один елемент не відповідає цим умовам, отримати максимальну швидкість не вийде.

Коли швидка зарядка справді має сенс

Швидкий USB-C-адаптер дає відчутну перевагу лише в парі з сумісним смартфоном. І навіть тоді різниця в повсякденному використанні може бути меншою, ніж очікують покупці. Під час повного заряджання від 10 до 100% виграш у часі порівняно зі стандартним адаптером зазвичай становить приблизно 10-15 хвилин.

Найбільш помітною ця перевага стає за низького заряду батареї, коли потрібно швидко поповнити енергію до середнього рівня. Якщо ж телефон зазвичай заряджається вночі, більш простий блок на 10-25 Вт може виявитися практичнішим і дешевшим рішенням.

Для тих, хто хоче отримати максимально можливу швидкість, важливо підбирати зарядний пристрій і кабель під конкретні характеристики смартфона. Вони мають відповідати не лише максимальній потужності, а й потрібному стандарту швидкої зарядки — це може бути USB PD, PPS або фірмове рішення на кшталт Qualcomm Quick Charge.

Неоригінальні зарядні адаптери нерідко працюють нестабільно і можуть не відповідати заявленим характеристикам. Через використання дешевших компонентів такі аксесуари іноді перегріваються під час заряджання та створюють додаткове навантаження на акумулятор смартфона.

Водночас легке нагрівання блока живлення під час роботи вважається нормальним явищем. Приводом для занепокоєння може стати ситуація, коли адаптер нагрівається настільки, що до нього складно торкатися.