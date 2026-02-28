Відео
Зарядний пристрій смартфона став гарячим — що потрібно робити

Дата публікації: 28 лютого 2026 16:32
Зарядний пристрій нагрівається — коли тепло може стати загрозою
Зарядний пристрій у розетці. Фото: Unsplash, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Після кількох годин заряджання блок живлення може стати теплим — і це не завжди означає проблему. Але якщо адаптер нагрівається до стану, коли його важко торкатися, це вже може бути ознакою небезпечного перегріву для техніки та безпеки.

Про це пише SlashGear.

Де проходить межа між "теплим" і "гарячим"

Під час передавання електроенергії частина енергії неминуче перетворюється на тепло, тому легке нагрівання зарядного пристрою вважається нормальним. Додатково впливають технології швидкої зарядки: що вищий струм, то інтенсивніше нагріваються і смартфон, і сам блок живлення. У такій ситуації невелике тепло зазвичай не викликає занепокоєння, особливо якщо використовується сертифікований зарядний пристрій, під'єднаний до справної мережі або повербанка.

Інша ситуація — коли адаптер стає справді гарячим. За такого нагріву пристрій радять негайно знеструмити, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму. Сильне перегрівання може вказувати на внутрішнє пошкодження блока, проблеми в електромережі або несправність самого смартфона. Зволікання з відключенням здатне призвести до плавлення компонентів або навіть загоряння, під час якого пластик може виділяти токсичні випари.

Помітну роль у перегріві можуть відігравати недорогі безіменні адаптери, де економлять на захисних схемах і коректному керуванні струмом. До ризиків також відносять пошкоджені або неякісні кабелі: через зростання електричного опору адаптер може працювати з більшим навантаженням і температурою. Пряме сонце або погана вентиляція також прискорюють "тепловий розгін", коли смартфон і блок живлення додатково нагрівають одне одного.

У 2026 році USB-C став універсальним роз'ємом, але сам формат не гарантує безпечної й швидкої зарядки: різні кабелі можуть передавати різну потужність — від базових значень до 60-100 Вт і більше.

Так само універсальним не є й правило "20-80%" для збереження ресурсу батареї — сучасні контролери живлення частково беруть ці процеси на себе, а ключовим чинником зносу дедалі частіше називають саме перегрів.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
