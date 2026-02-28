Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Горячий блок питания смартфона — когда это повод для тревоги

Горячий блок питания смартфона — когда это повод для тревоги

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 16:32
Сильно греется зарядка — опасно ли это для смартфона
Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Зарядный блок после длительной работы может быть тёплым — это естественное следствие преобразования электроэнергии. Однако если адаптер становится настолько горячим, что его трудно держать в руках, речь идёт о возможной угрозе для техники и безопасности.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Где проходит граница между "теплым" и "горячим"

При передаче электроэнергии часть энергии неизбежно превращается в тепло, поэтому легкий нагрев зарядного устройства считается нормальным. Дополнительно влияют технологии быстрой зарядки: чем выше ток, тем интенсивнее нагреваются и смартфон, и сам блок питания. В такой ситуации небольшое тепло обычно не вызывает беспокойства, особенно если используется сертифицированное зарядное устройство, подключенное к исправной сети или повербанку.

Другая ситуация — когда адаптер становится действительно горячим. При таком нагреве устройство советуют немедленно обесточить, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма. Сильный перегрев может указывать на внутреннее повреждение блока, проблемы в электросети или неисправность самого смартфона. Промедление с отключением способно привести к плавлению компонентов или даже возгоранию, во время которого пластик может выделять токсичные испарения.

Заметную роль в перегреве могут играть недорогие безымянные адаптеры, где экономят на защитных схемах и корректном управлении током. К рискам также относятся поврежденные или некачественные кабели: из-за роста электрического сопротивления адаптер может работать с большей нагрузкой и температурой. Прямое солнце или плохая вентиляция также ускоряют "тепловой разгон", когда смартфон и блок питания дополнительно нагревают друг друга.

В 2026 году USB-C стал универсальным разъемом, но сам формат не гарантирует безопасной и быстрой зарядки: разные кабели могут передавать разную мощность — от базовых значений до 60-100 Вт и более.

Так же универсально не правило "20-80%" для сохранения ресурса батареи — современные контроллеры питания частично берут эти процессы на себя, а ключевым фактором износа все чаще называют именно перегрев.

смартфон полезные советы зарядка аккумулятор зарядное устройство перегрев
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации