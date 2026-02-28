Сильно греется зарядка — опасно ли это для смартфона

Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Зарядный блок после длительной работы может быть тёплым — это естественное следствие преобразования электроэнергии. Однако если адаптер становится настолько горячим, что его трудно держать в руках, речь идёт о возможной угрозе для техники и безопасности.

Где проходит граница между "теплым" и "горячим"

При передаче электроэнергии часть энергии неизбежно превращается в тепло, поэтому легкий нагрев зарядного устройства считается нормальным. Дополнительно влияют технологии быстрой зарядки: чем выше ток, тем интенсивнее нагреваются и смартфон, и сам блок питания. В такой ситуации небольшое тепло обычно не вызывает беспокойства, особенно если используется сертифицированное зарядное устройство, подключенное к исправной сети или повербанку.

Другая ситуация — когда адаптер становится действительно горячим. При таком нагреве устройство советуют немедленно обесточить, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма. Сильный перегрев может указывать на внутреннее повреждение блока, проблемы в электросети или неисправность самого смартфона. Промедление с отключением способно привести к плавлению компонентов или даже возгоранию, во время которого пластик может выделять токсичные испарения.

Заметную роль в перегреве могут играть недорогие безымянные адаптеры, где экономят на защитных схемах и корректном управлении током. К рискам также относятся поврежденные или некачественные кабели: из-за роста электрического сопротивления адаптер может работать с большей нагрузкой и температурой. Прямое солнце или плохая вентиляция также ускоряют "тепловой разгон", когда смартфон и блок питания дополнительно нагревают друг друга.

В 2026 году USB-C стал универсальным разъемом, но сам формат не гарантирует безопасной и быстрой зарядки: разные кабели могут передавать разную мощность — от базовых значений до 60-100 Вт и более.

Так же универсально не правило "20-80%" для сохранения ресурса батареи — современные контроллеры питания частично берут эти процессы на себя, а ключевым фактором износа все чаще называют именно перегрев.