Как проверить, поддерживает ли USB-C быструю зарядку

Не каждый кабель USB Type-C поддерживает быструю зарядку. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

USB-C стал привычным разъёмом для большинства гаджетов, но одинаково "быстрых" кабелей не бывает. Один спокойно передаёт 60-100 Вт, а другой ограничивается базовой подачей питания — и из-за этого устройство заряжается заметно дольше.

Об этом пишет BGR.

Реклама

Читайте также:

Почему скорость зарядки зависит от кабеля

Первый ориентир — тип кабеля и поддержка современных стандартов питания. Модели USB-C — USB-C обычно чаще подходят для быстрой зарядки, но и среди них встречаются варианты с ограничениями. Самой надежной подсказкой считаются сертификация USB Implementers Forum (USB-IF) и понятная маркировка, которая показывает, какую мощность способен передавать кабель — например, 60 Вт или более. Именно такие кабели чаще всего помогают избежать "узкого места", когда зарядка упирается в ограничения аксессуара.

Иная ситуация с кабелями USB-A — USB-C. Значительная часть таких моделей не поддерживает Power Delivery, а их реальная мощность может быть ограниченной — от очень низких значений до умеренных, не подходящих для современных быстрых протоколов. В итоге устройство будет заряжаться, но медленнее, чем могло бы при наличии совместимого кабеля.

Чтобы не потерять скорость зарядки, важно соотнести возможности кабеля с потребностями конкретного устройства. Если смартфон поддерживает, условно, 60 Вт, а подключение идет через кабель, рассчитанный только на 36 Вт, зарядка будет стабильной, но скорость снизится — ограничением станет кабель.

В то же время проблема автономности не сводится только к кабелю или блоку питания. Android содержит малозаметные опции, которые могут ускорять разряд аккумулятора даже тогда, когда смартфон почти не используется.

Отдельный вопрос — сверхбыстрая зарядка. Если еще несколько лет назад 18 Вт считались прогрессом, то сегодня 120-240 Вт обещают "100%" за считанные минуты. Однако чем выше мощность, тем сложнее сохранить здоровье аккумулятора в долгосрочной перспективе.