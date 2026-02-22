Как проверить, поддерживает ли USB-C быструю зарядку

USB-C не всегда для быстрой зарядки — как определить поддержку
USB-C стал привычным разъёмом для большинства гаджетов, но одинаково "быстрых" кабелей не бывает. Один спокойно передаёт 60-100 Вт, а другой ограничивается базовой подачей питания — и из-за этого устройство заряжается заметно дольше.
Об этом пишет BGR.
Почему скорость зарядки зависит от кабеля
Первый ориентир — тип кабеля и поддержка современных стандартов питания. Модели USB-C — USB-C обычно чаще подходят для быстрой зарядки, но и среди них встречаются варианты с ограничениями. Самой надежной подсказкой считаются сертификация USB Implementers Forum (USB-IF) и понятная маркировка, которая показывает, какую мощность способен передавать кабель — например, 60 Вт или более. Именно такие кабели чаще всего помогают избежать "узкого места", когда зарядка упирается в ограничения аксессуара.
Иная ситуация с кабелями USB-A — USB-C. Значительная часть таких моделей не поддерживает Power Delivery, а их реальная мощность может быть ограниченной — от очень низких значений до умеренных, не подходящих для современных быстрых протоколов. В итоге устройство будет заряжаться, но медленнее, чем могло бы при наличии совместимого кабеля.
Чтобы не потерять скорость зарядки, важно соотнести возможности кабеля с потребностями конкретного устройства. Если смартфон поддерживает, условно, 60 Вт, а подключение идет через кабель, рассчитанный только на 36 Вт, зарядка будет стабильной, но скорость снизится — ограничением станет кабель.
В то же время проблема автономности не сводится только к кабелю или блоку питания. Android содержит малозаметные опции, которые могут ускорять разряд аккумулятора даже тогда, когда смартфон почти не используется.
Отдельный вопрос — сверхбыстрая зарядка. Если еще несколько лет назад 18 Вт считались прогрессом, то сегодня 120-240 Вт обещают "100%" за считанные минуты. Однако чем выше мощность, тем сложнее сохранить здоровье аккумулятора в долгосрочной перспективе.
