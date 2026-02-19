Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 6 функций Android-смартфонов, которые стремительно садят батарею

6 функций Android-смартфонов, которые стремительно садят батарею

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 11:41
Смартфон на Android быстро разряжается — 6 настроек, которые стоит отключить
На Android-смартфонах есть настройки, которые тайно "съедают" заряд батареи. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Android содержит функции, из-за которых смартфон может терять заряд даже при минимальном использовании. Дело бывает не только в "тяжёлых" приложениях или изношенной батарее, а в скрытых настройках, где фоновые процессы и постоянные проверки включены по умолчанию.

О том, какие настройки чаще всего работают в фоне без надобности, пишет MakeUseOf.

Реклама
Читайте также:

Какие настройки Android стоит выключить, чтобы продлить срок службы батареи

Многие установленные приложения получают разрешение работать в фоне без ограничений, чтобы синхронизировать данные и подгружать обновленный контент. Отдельно такие программы могут потреблять немного энергии, но в сумме, когда их десятки, это превращается в ощутимые потери заряда в течение дня.

Еще один блок — экранные функции. Always-on display не выключает дисплей полностью, а высокая частота обновления (120/144 Гц) добавляет нагрузку постоянно. Это компромисс между "премиальным" ощущением плавности и автономностью, который не всегда оправдан в повседневном использовании.

Отдельно выделяется постоянный доступ к геолокации. Когда приложению разрешено точное местонахождение "всегда", смартфон может активнее задействовать GPS, Wi-Fi, Bluetooth и другие сенсоры для фоновых проверок. Это создает дополнительную нагрузку даже без активной навигации, а также открывает путь к постоянным запросам "для персонализации" и аналитики.

Еще одна категория — жесты вроде "коснись, чтобы включить экран", "двойное касание" или подобные опции. Для работы таких функций сенсоры должны быть наготове постоянно, а случайные срабатывания (например, в кармане) делают расход энергии более заметными, особенно на старых устройствах.

Также обращается внимание на Bluetooth и сканирование устройств поблизости. Даже когда Bluetooth выключен, система может продолжать поиск "рядом" по предоставленным разрешениям отдельным приложениям. В таком сценарии беспроводные модули активируются чаще, а смартфону сложнее переходить в глубокие режимы сна — отсюда и "случайные проседания" заряда.

Шестой пункт касается "лимита фоновых процессов" в меню для разработчиков. Это один из наименее понятных переключателей: он позволяет ограничить количество приложений, которые остаются активными в фоне, что потенциально влияет и на ОЗУ, и на автономность. В то же время подчеркивается риск побочных эффектов — например, проблем с уведомлениями и частью функций приложений при слишком жестких ограничениях.

Впрочем, даже после оптимизации настроек вопрос правильной зарядки остается актуальным. Большинство владельцев смартфонов хотя бы раз задумывались, когда именно подключать телефон к розетке, чтобы аккумулятор служил дольше.

Для многих зарядка уже давно превратилась в автоматический вечерний ритуал. Однако привычка оставлять смартфон подключенным к сети до утра может незаметно сокращать ресурс батареи, особенно если устройство перегревается.

Android смартфон полезные советы зарядка аккумулятор функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации