Смартфон на Android быстро разряжается — 6 настроек, которые стоит отключить

На Android-смартфонах есть настройки, которые тайно "съедают" заряд батареи. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Android содержит функции, из-за которых смартфон может терять заряд даже при минимальном использовании. Дело бывает не только в "тяжёлых" приложениях или изношенной батарее, а в скрытых настройках, где фоновые процессы и постоянные проверки включены по умолчанию.

О том, какие настройки чаще всего работают в фоне без надобности, пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Какие настройки Android стоит выключить, чтобы продлить срок службы батареи

Многие установленные приложения получают разрешение работать в фоне без ограничений, чтобы синхронизировать данные и подгружать обновленный контент. Отдельно такие программы могут потреблять немного энергии, но в сумме, когда их десятки, это превращается в ощутимые потери заряда в течение дня.

Еще один блок — экранные функции. Always-on display не выключает дисплей полностью, а высокая частота обновления (120/144 Гц) добавляет нагрузку постоянно. Это компромисс между "премиальным" ощущением плавности и автономностью, который не всегда оправдан в повседневном использовании.

Отдельно выделяется постоянный доступ к геолокации. Когда приложению разрешено точное местонахождение "всегда", смартфон может активнее задействовать GPS, Wi-Fi, Bluetooth и другие сенсоры для фоновых проверок. Это создает дополнительную нагрузку даже без активной навигации, а также открывает путь к постоянным запросам "для персонализации" и аналитики.

Еще одна категория — жесты вроде "коснись, чтобы включить экран", "двойное касание" или подобные опции. Для работы таких функций сенсоры должны быть наготове постоянно, а случайные срабатывания (например, в кармане) делают расход энергии более заметными, особенно на старых устройствах.

Также обращается внимание на Bluetooth и сканирование устройств поблизости. Даже когда Bluetooth выключен, система может продолжать поиск "рядом" по предоставленным разрешениям отдельным приложениям. В таком сценарии беспроводные модули активируются чаще, а смартфону сложнее переходить в глубокие режимы сна — отсюда и "случайные проседания" заряда.

Шестой пункт касается "лимита фоновых процессов" в меню для разработчиков. Это один из наименее понятных переключателей: он позволяет ограничить количество приложений, которые остаются активными в фоне, что потенциально влияет и на ОЗУ, и на автономность. В то же время подчеркивается риск побочных эффектов — например, проблем с уведомлениями и частью функций приложений при слишком жестких ограничениях.

Впрочем, даже после оптимизации настроек вопрос правильной зарядки остается актуальным. Большинство владельцев смартфонов хотя бы раз задумывались, когда именно подключать телефон к розетке, чтобы аккумулятор служил дольше.

Для многих зарядка уже давно превратилась в автоматический вечерний ритуал. Однако привычка оставлять смартфон подключенным к сети до утра может незаметно сокращать ресурс батареи, особенно если устройство перегревается.