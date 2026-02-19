6 налаштувань Android непомітно розряджають батарею — що вимкнути для економії заряду

На Android-смартфонах є налаштування, які таємно "з'їдають" заряд батареї. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Android містить малопомітні опції, які можуть пришвидшувати розряд акумулятора навіть тоді, коли смартфон майже не використовується. Проблему часто пов'язують не лише з "важкими" застосунками чи віком батареї, а й із налаштуваннями, що за замовчуванням дозволяють фонову роботу, часті сканування та постійну активність сенсорів.

Про те, які налаштування найчастіше працюють у фоні без потреби, пише MakeUseOf.

Які налаштування Android варто вимкнути, щоб подовжити термін служби батареї

Багато встановлених застосунків отримують дозвіл працювати у фоні без обмежень, щоб синхронізувати дані та підвантажувати оновлений контент. Окремо такі програми можуть споживати небагато енергії, але в сумі, коли їх десятки, це перетворюється на відчутні втрати заряду протягом дня.

Ще один блок — екранні функції. Always-on display не вимикає дисплей повністю, а висока частота оновлення (120/144 Гц) додає навантаження постійно. Це компроміс між "преміальним" відчуттям плавності та автономністю, який не завжди виправданий у повсякденному використанні.

Окремо виділяється постійний доступ до геолокації. Коли застосунку дозволено точне місцеперебування "завжди", смартфон може активніше задіювати GPS, Wi-Fi, Bluetooth та інші сенсори для фонових перевірок. Це створює додаткове навантаження навіть без активної навігації, а також відкриває шлях до постійних запитів "для персоналізації" й аналітики.

Ще одна категорія — жести на кшталт "торкнися, щоб увімкнути екран", "подвійний дотик" чи подібні опції. Для роботи таких функцій сенсори мають бути напоготові постійно, а випадкові спрацьовування (наприклад, у кишені) роблять витрати енергії помітнішими, особливо на старіших пристроях.

Також звертається увага на Bluetooth і сканування пристроїв поблизу. Навіть коли Bluetooth вимкнений, система може продовжувати пошук "поруч" за наданими дозволами окремим застосункам. У такому сценарії бездротові модулі активуються частіше, а смартфону складніше переходити у глибокі режими сну — звідси й "випадкові просідання" заряду.

Шостий пункт стосується "ліміту фонових процесів" у меню для розробників. Це один із найменш зрозумілих перемикачів: він дає змогу обмежити кількість застосунків, які залишаються активними у фоні, що потенційно впливає і на ОЗП, і на автономність. Водночас підкреслюється ризик побічних ефектів — наприклад, проблем із сповіщеннями та частиною функцій застосунків за надто жорстких обмежень.

Утім, навіть після оптимізації налаштувань питання правильної зарядки залишається актуальним. Більшість власників смартфонів хоча б раз замислювалися, коли саме підключати телефон до розетки, щоб акумулятор служив довше.

Для багатьох заряджання вже давно перетворилося на автоматичний вечірній ритуал. Проте звичка залишати смартфон підключеним до мережі до ранку може непомітно скорочувати ресурс батареї, особливо якщо пристрій перегрівається.