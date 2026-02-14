Знайдено ідеальний відсоток батареї — коли найкраще ставити смартфон заряджатися

Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Більшість власників смартфонів хоч раз замислювалися, коли саме підключати телефон до зарядки, щоб акумулятор служив довше. Найпопулярніша порада — дотримуватися діапазону 20-80%, але на практиці це підходить не всім.

Який відсоток заряду вважається найкращим для щоденного користування

Поширена тактика "20-80" передбачає: розряджати смартфон приблизно до 20% і зупиняти заряджання на рівні близько 80%. Такий підхід часто вважають компромісом між комфортом і турботою про батарею, однак він може створювати незручності в повсякденному ритмі.

По-перше, заряду в межах 60-80% інколи не вистачає на день активного користування. По-друге, доводиться частіше контролювати відсотки, щоб не "промахнутися" повз потрібний момент і не доганяти заряд уже на мінімальних значеннях.

Щоб не стежити за батареєю постійно, користувачі інколи встановлюють додатки, які сповіщають про заданий рівень заряду — наприклад, коли час підключити смартфон або коли варто від'єднати його від розетки. Водночас такі рішення доступні лише для Android-пристроїв.

Є й альтернативний підхід — "50-70". Він полягає у підтримці заряду в більш вузькому діапазоні: не опускатися нижче 50% і не підніматися вище 70%. Деякі фахівці вважають, що це може суттєво продовжити ресурс акумулятора — аж до дворазового приросту або більше. Проте такий режим підходить радше тим, хто майже завжди має доступ до зарядки: вдома, в офісі чи в авто, і може підживлювати смартфон короткими сесіями.

Обидві стратегії можуть бути ефективними — усе залежить від того, як саме ви користуєтеся телефоном. Але є правило, з яким експерти зазвичай одностайні: не варто регулярно доводити батарею до 0% і так само небажано постійно заряджати до 100%, адже такі крайні значення помітно скорочують життєздатність акумулятора.

