Найден идеальный процент батареи — когда лучше всего ставить смартфон заряжаться

Большинство владельцев смартфонов хоть раз задумывались, когда именно подключать телефон к зарядке, чтобы аккумулятор служил дольше. Самый популярный совет — придерживаться диапазона 20-80%, но на практике это подходит не всем.

Какой процент заряда считается лучшим для ежедневного пользования

Распространенная тактика "20-80" предусматривает: разряжать смартфон примерно до 20% и останавливать зарядку на уровне около 80%. Такой подход часто считают компромиссом между комфортом и заботой о батарее, однако он может создавать неудобства в повседневном ритме.

Во-первых, заряда в пределах 60-80% иногда не хватает на день активного пользования. Во-вторых, приходится чаще контролировать проценты, чтобы не "промахнуться" мимо нужного момента и не догонять заряд уже на минимальных значениях.

Чтобы не следить за батареей постоянно, пользователи иногда устанавливают приложения, которые оповещают о заданном уровне заряда — например, когда время подключить смартфон или когда стоит отсоединить его от розетки. В то же время такие решения доступны только для Android-устройств.

Есть и альтернативный подход — "50-70". Он заключается в поддержании заряда в более узком диапазоне: не опускаться ниже 50% и не подниматься выше 70%. Некоторые специалисты считают, что это может существенно продлить ресурс аккумулятора — вплоть до двукратного прироста или более. Однако такой режим подходит скорее тем, кто почти всегда имеет доступ к зарядке: дома, в офисе или в авто, и может подпитывать смартфон короткими сессиями.

Обе стратегии могут быть эффективными — все зависит от того, как именно вы пользуетесь телефоном. Но есть правило, с которым эксперты обычно единодушны: не стоит регулярно доводить батарею до 0% и так же нежелательно постоянно заряжать до 100%, ведь такие крайние значения заметно сокращают жизнеспособность аккумулятора.

