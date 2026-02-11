Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею на годы

Как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею на годы

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:41
Тысячи людей ежедневно портят аккумуляторы — как правильно заряжать смартфон
Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Зарядка смартфона для многих давно стала таким же автоматическим ритуалом, как вечерняя чистка зубов. Но привычка оставлять телефон "на игле" до утра может незаметно сокращать ресурс батареи — особенно если гаджет перегревается.

О том, что вредит аккумулятору смартфона, пишет NV.

Реклама
Читайте также:

Как температура "убивает" батарею смартфона

Ночная зарядка сама по себе не является катастрофой, но проблема часто появляется из-за тепла. Во время питания смартфон нагревается, а в толстом чехле это превращается в настоящую "сауну" для батареи. Перегрев это тот самый медленный стресс, который со временем снижает емкость аккумулятора.

Дополнительный риск — место, где лежит телефон. Когда он заряжается на кровати, под одеялом или на подушке, тепло отводится хуже. Поэтому спальня — не лучшая локация для длительных "энергетических процедур".

Чтобы уменьшить нагрев, достаточно простого шага: если зарядка будет долгой, снимайте чехол, особенно если это толстый противоударный кейс. Так корпусу легче отдавать лишнее тепло.

Еще одна привычка, которая добавляет проблем — нагружать смартфон во время зарядки. Прокрутить ленту это одно, но запускать тяжелые игры или монтировать видео, когда телефон подключен к сети, означает заставлять его работать под двойной нагрузкой и нагреваться сильнее.

Отдельный момент — заряд на 100%. После полного заполнения батареи смартфон может продолжать брать небольшие порции энергии, чтобы удерживать уровень, и это тоже подпитывает тепло. Поэтому многие советы сводятся к простому: если есть возможность, то отсоединяйте кабель после полной зарядки.

Современные системы частично спасают ситуацию "умными" режимами. На Android это "Адаптивная зарядка", а на iPhone — "Оптимизированная зарядка". Они подстраиваются под график пользователя и замедляют заряд ближе к концу, чтобы смартфон набрал 100% максимально близко ко времени пробуждения. Для тех, кто хочет сделать ставку именно на долговечность, существует еще более жесткий подход — ограничивать заряд на уровне 80%. Так вы сознательно жертвуете частью автономности, но сторонники метода считают, что деградация батареи происходит заметно медленнее.

Напомним, бюджетные зарядные устройства для смартфонов могут иметь почти одинаковый вид, однако существенно различаются внутренним наполнением. Отличия кроются в качестве компонентов, уровне контроля и системах безопасности.

Также мы писали, что владельцы смартфонов годами руководствуются "правилами зарядки", которые уже потеряли актуальность. Большинство из них либо преувеличивают возможные угрозы, либо отвлекают внимание от факторов, которые на самом деле ускоряют износ аккумулятора.

смартфон температура зарядка аккумулятор зарядное устройство перегрев
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации