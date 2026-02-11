Тысячи людей ежедневно портят аккумуляторы — как правильно заряжать смартфон

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Зарядка смартфона для многих давно стала таким же автоматическим ритуалом, как вечерняя чистка зубов. Но привычка оставлять телефон "на игле" до утра может незаметно сокращать ресурс батареи — особенно если гаджет перегревается.

О том, что вредит аккумулятору смартфона, пишет NV.

Реклама

Читайте также:

Как температура "убивает" батарею смартфона

Ночная зарядка сама по себе не является катастрофой, но проблема часто появляется из-за тепла. Во время питания смартфон нагревается, а в толстом чехле это превращается в настоящую "сауну" для батареи. Перегрев это тот самый медленный стресс, который со временем снижает емкость аккумулятора.

Дополнительный риск — место, где лежит телефон. Когда он заряжается на кровати, под одеялом или на подушке, тепло отводится хуже. Поэтому спальня — не лучшая локация для длительных "энергетических процедур".

Чтобы уменьшить нагрев, достаточно простого шага: если зарядка будет долгой, снимайте чехол, особенно если это толстый противоударный кейс. Так корпусу легче отдавать лишнее тепло.

Еще одна привычка, которая добавляет проблем — нагружать смартфон во время зарядки. Прокрутить ленту это одно, но запускать тяжелые игры или монтировать видео, когда телефон подключен к сети, означает заставлять его работать под двойной нагрузкой и нагреваться сильнее.

Отдельный момент — заряд на 100%. После полного заполнения батареи смартфон может продолжать брать небольшие порции энергии, чтобы удерживать уровень, и это тоже подпитывает тепло. Поэтому многие советы сводятся к простому: если есть возможность, то отсоединяйте кабель после полной зарядки.

Современные системы частично спасают ситуацию "умными" режимами. На Android это "Адаптивная зарядка", а на iPhone — "Оптимизированная зарядка". Они подстраиваются под график пользователя и замедляют заряд ближе к концу, чтобы смартфон набрал 100% максимально близко ко времени пробуждения. Для тех, кто хочет сделать ставку именно на долговечность, существует еще более жесткий подход — ограничивать заряд на уровне 80%. Так вы сознательно жертвуете частью автономности, но сторонники метода считают, что деградация батареи происходит заметно медленнее.

Напомним, бюджетные зарядные устройства для смартфонов могут иметь почти одинаковый вид, однако существенно различаются внутренним наполнением. Отличия кроются в качестве компонентов, уровне контроля и системах безопасности.

Также мы писали, что владельцы смартфонов годами руководствуются "правилами зарядки", которые уже потеряли актуальность. Большинство из них либо преувеличивают возможные угрозы, либо отвлекают внимание от факторов, которые на самом деле ускоряют износ аккумулятора.