Тисячі людей щодня псують акумулятори — як правильно заряджати смартфон

Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Заряджання смартфона для багатьох давно стало таким самим автоматичним ритуалом, як вечірнє чищення зубів. Але звичка залишати телефон "на голці" до ранку може непомітно скорочувати ресурс батареї, особливо якщо гаджет перегрівається.

Про те, що шкодить акумулятору смартфона, пише NV.

Як температура "вбиває" батарею смартфона

Нічне заряджання саме по собі не є катастрофою, але проблема часто з'являється через тепло. Під час живлення смартфон нагрівається, а в товстому чохлі це перетворюється на справжню "сауну" для батареї. Перегрів це той самий повільний стрес, який із часом знижує місткість акумулятора.

Додатковий ризик — місце, де лежить телефон. Коли він заряджається на ліжку, під ковдрою чи на подушці, тепло відводиться гірше. Тому спальня — не найкраща локація для тривалих "енергетичних процедур".

Щоб зменшити нагрів, достатньо простого кроку: якщо заряджання буде довгим, знімайте чохол, особливо якщо це товстий протиударний кейс. Так корпусу легше віддавати зайве тепло.

Ще одна звичка, яка додає проблем, — навантажувати смартфон під час зарядки. Прокрутити стрічку це одне, але запускати важкі ігри чи монтувати відео, коли телефон підключений до мережі, означає змушувати його працювати під подвійним навантаженням і нагріватися сильніше.

Окремий момент — заряд на 100%. Після повного заповнення батареї смартфон може продовжувати брати невеликі порції енергії, щоб утримувати рівень, і це теж підживлює тепло. Тому багато порад зводяться до простого: якщо є можливість, то від'єднуйте кабель після повної зарядки.

Сучасні системи частково рятують ситуацію "розумними" режимами. На Android це "Адаптивне заряджання", а на iPhone — "Оптимізоване заряджання". Вони підлаштовуються під графік користувача й уповільнюють заряд ближче до кінця, щоб смартфон набрав 100% максимально близько до часу пробудження. Для тих, хто хоче зробити ставку саме на довговічність, існує ще жорсткіший підхід — обмежувати заряд на рівні 80%. Так ви свідомо жертвуєте частиною автономності, але прихильники методу вважають, що деградація батареї відбувається помітно повільніше.

