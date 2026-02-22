Відео
Головна Технології Як зрозуміти, що USB-C кабель підтримує швидке заряджання

Як зрозуміти, що USB-C кабель підтримує швидке заряджання

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 06:32
Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона
Не кожен кабель USB Type-C підтримує швидку зарядку. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

USB-C у 2026 році став універсальним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам по собі він не гарантує швидкої зарядки. Один кабель без проблем передає 60-100 Вт, тоді як інший може обмежуватися базовим живленням і помітно сповільнювати поповнення батареї.

Про це пише BGR.

Читайте також:

Чому швидкість заряджання залежить від кабелю

Перший орієнтир — тип кабелю та підтримка сучасних стандартів живлення. Моделі USB-C — USB-C зазвичай частіше підходять для швидкої зарядки, але й серед них трапляються варіанти з обмеженнями. Найнадійнішою підказкою вважаються сертифікація USB Implementers Forum (USB-IF) і зрозуміле маркування, яке показує, яку потужність здатен передавати кабель — наприклад, 60 Вт або більше. Саме такі кабелі найчастіше допомагають уникнути "вузького місця", коли зарядка впирається в обмеження аксесуара.

Інша ситуація з кабелями USB-A — USB-C. Значна частина таких моделей не підтримує Power Delivery, а їхня реальна потужність може бути обмеженою — від дуже низьких значень до помірних, які не підходять для сучасних швидких протоколів. У підсумку пристрій заряджатиметься, але повільніше, ніж міг би за наявності сумісного кабелю. 

Щоб не втратити швидкість заряджання, важливо співвіднести можливості кабелю з потребами конкретного пристрою. Якщо смартфон підтримує, умовно, 60 Вт, а підключення йде через кабель, розрахований лише на 36 Вт, зарядка буде стабільною, але швидкість знизиться — обмеженням стане кабель.

Водночас проблема автономності не зводиться лише до кабелю чи блоку живлення. Android містить малопомітні опції, які можуть пришвидшувати розряд акумулятора навіть тоді, коли смартфон майже не використовується.

Окреме питання — надшвидка зарядка. Якщо ще кілька років тому 18 Вт вважалися прогресом, то сьогодні 120-240 Вт обіцяють "100%" за лічені хвилини. Однак що вища потужність, то складніше зберегти здоров'я акумулятора в довгостроковій перспективі.

технології смартфон заряджання type-c USB кабель
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
