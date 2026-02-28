Видео
Главная Технологии Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не работает

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 12:32
Перегрев батареи смартфона — почему правило зарядки 20-80% устарело
Смартфоны на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Совет держать аккумулятор в диапазоне 20-80% быстро теряет статус универсального для современных устройств. На первый план выходят другие факторы износа — прежде всего нагрев при зарядке и то, как контроллеры питания работают с быстрыми режимами на фоне постоянных фоновых нагрузок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит придерживаться правила "20-80".

Почему правило "20-80" не спасает от главной проблемы при зарядке

Когда-то деградацию аккумулятора напрямую связывали с полными циклами разряда и заряда. Последние проценты заряжались дольше и при повышенном напряжении, поэтому "20-80%" выглядело логичным компромиссом. В 2026 году эта логика частично встроена в алгоритмы: контроллеры точнее управляют зарядом и используют буферы безопасности.

Впрочем, они не способны полностью убрать ключевой риск — высокие температуры. Во время зарядки или активного использования нагрев свыше 40-45 °C ускоряет процессы, которые разрушают защитный слой на аноде и уменьшают доступное количество ионов лития. Это необратимо сокращает ресурс батареи.

Распространение сверхбыстрых зарядок на 120 Вт и выше усиливает вопрос износа, поскольку быстрая зарядка обычно сопровождается более высоким нагревом, чем медленная.

Миф об "опасной" ночной зарядке тоже теряет почву: по достижении 100% контроллер отсекает подачу тока и поддерживает уровень заряда. Длительное подключение к кабелю не тождественно постоянному "переливанию" энергии.

Сценарии зарядки все чаще разделяют: для длительной зарядки выбирают менее мощные адаптеры около 20-30 Вт, а для быстрых дневных подзарядок — мощные комплектные блоки на 100 Вт и более. Беспроводные подставки удобны для поддержания уровня заряда, но из-за более низкого КПД способны сильнее нагревать смартфон по сравнению с проводным подключением.

В 2026 году универсальным остается лишь один фактор: перегрев. Сочетание быстрой зарядки с тяжелыми 3D-играми, длительным стримингом в высоком качестве или пребыванием под прямым солнцем заметно сокращает ресурс. Активная эксплуатация в течение двух-трех лет все равно приводит к потере части емкости — аккумулятор все чаще воспринимается как утилитарный компонент, который при необходимости меняют.

Ранее журналист экспериментировал с отказом от ночной зарядки и утверждал, что заметил более стабильный разряд в течение дня.

В то же время на Android существуют малозаметные системные опции, которые могут ускорять разряд даже без активного использования смартфона. Поэтому в 2026 году вопрос автономности все больше сводится не к жестким правилам, а к контролю температуры и настроек системы.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
