Україна
Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 12:32
Правило "20-80" більше не працює — як правильно заряджати смартфон у 2026 році
Смартфони на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Порада тримати заряд акумулятора в межах 20-80% перестає бути універсальною для сучасних смартфонів. На перший план виходять інші чинники зносу — насамперед температура, а також робота нових контролерів живлення й надшвидких зарядок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому не варто дотримуватися правила "20-80".

Читайте також:

Чому правило "20-80" не рятує від головної проблеми під час заряджання

Колись деградацію акумулятора напряму пов'язували з повними циклами розряду й заряду. Останні відсотки заряджалися довше та за підвищеної напруги, тому "20-80%" мало вигляд логічного компромісу. У 2026 році ця логіка частково вбудована в алгоритми: контролери точніше керують зарядом і використовують буфери безпеки.

Втім, вони не здатні повністю прибрати ключовий ризик — високі температури. Під час заряджання або активного використання нагрів понад 40-45 °C прискорює процеси, які руйнують захисний шар на аноді та зменшують доступну кількість іонів літію. Це незворотно скорочує ресурс батареї.

Поширення надшвидких зарядок на 120 Вт і вище підсилює питання зносу, оскільки швидке заряджання зазвичай супроводжується вищим нагрівом, ніж повільне.

Міф про "небезпечну" нічну зарядку теж втрачає підґрунтя: після досягнення 100% контролер відсікає подачу струму й підтримує рівень заряду. Тривале підключення до кабелю не тотожне постійному "переливанню" енергії.

Сценарії заряджання дедалі частіше розділяють: для тривалої зарядки обирають менш потужні адаптери близько 20-30 Вт, а для швидких денних підзарядок — потужні комплектні блоки на 100 Вт і більше. Бездротові підставки зручні для підтримання рівня заряду, але через нижчий ККД здатні сильніше нагрівати смартфон порівняно з дротовим підключенням.

У 2026 році універсальним залишається лише один фактор: перегрів. Поєднання швидкого заряджання з важкими 3D-іграми, тривалим стримінгом у високій якості або перебуванням під прямим сонцем помітно скорочує ресурс. Активна експлуатація протягом двох-трьох років все одно призводить до втрати частини місткості — акумулятор дедалі частіше сприймається як утилітарний компонент, який за потреби змінюють.

Раніше журналіст експериментував із відмовою від нічної зарядки й стверджував, що помітив стабільніший розряд протягом дня.

Водночас на Android існують малопомітні системні опції, які можуть пришвидшувати розряд навіть без активного використання смартфона. Тож у 2026 році питання автономності дедалі більше зводиться не до жорстких правил, а до контролю температури та налаштувань системи.

правила телефони технології смартфон заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
