Україна
Нічне заряджання смартфона — чи шкодить батареї

Нічне заряджання смартфона — чи шкодить батареї

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 16:32
Чи шкодить нічна зарядка смартфона — тест показав справжній результат
Як відмова від нічного заряджання впливає на батарею смартфона. Фото: Unsplash, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Смартфони давно заряджаються до потрібного рівня за 30-60 хвилин, тож тримати їх у розетці 8 годин поспіль уже не обов'язково. Журналіст вирішив перевірити це на практиці й відмовився від нічної зарядки — каже, що помітив зміни в роботі акумулятора.

Про це йдеться у матеріалі Talk Android.

За словами журналіста, звичка залишати телефон на зарядці до ранку сформувалася ще тоді, коли повільна зарядка була нормою, але з появою швидких технологій ситуація змінилася.

Він пояснює, що літій-іонні акумулятори швидше старіють, коли довго перебувають на 100% заряду. Окремо він звертає увагу на те, що після досягнення повного заряду телефон упродовж ночі може знову й знову "доводити" батарею до 100%, утримуючи її в режимі високої напруги та підвищеної температури, які вважаються несприятливими для ресурсу. У підсумку, за цією логікою, знос відбувається швидше й автономність з часом падає.

Після зміни звички чоловік перестав залишати смартфон підключеним на ніч і почав підзаряджати його швидкою зарядкою до потрібного рівня за 30-60 хвилин перед сном. За його словами, уже за кілька тижнів він помітив менше падіння заряду за ніч і стабільніший час роботи протягом дня.

Він стверджує, що коротші підзарядки протягом дня для нього виявилися кращим сценарієм, ніж тривале перебування батареї на 100%, з огляду на те, що сучасні смартфони підтримують швидке заряджання.

Водночас варто пам'ятати, що на автономність впливають не лише звички заряджання. Android містить малопомітні опції, які можуть пришвидшувати розряд навіть тоді, коли смартфон майже не використовується.

Крім того, надшвидка зарядка сама по собі не є універсальним рішенням. Якщо раніше 18 Вт вважалися прогресом, то сьогодні адаптери на 120-240 Вт обіцяють "100%" за лічені хвилини. Але що вища потужність, то складніше зберегти баланс між швидкістю та довгостроковим здоров'ям акумулятора.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
