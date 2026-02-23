Мужчина отказался заряжать смартфон всю ночь — и заметил разницу в автономности

Как отказ от ночной зарядки влияет на батарею смартфона. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Привычка ставить телефон на зарядку перед сном осталась многим ещё со времён "медленных" адаптеров. Журналист решил отказаться от ночной зарядки и утверждает, что уже через пару недель увидел изменения в поведении батареи.

Об этом говорится в материале Talk Android.

Что будет, если отказаться от ночной зарядки смартфона

По словам журналиста, привычка оставлять телефон на зарядке до утра сформировалась еще тогда, когда медленная зарядка была нормой, но с появлением быстрых технологий ситуация изменилась.

Он объясняет, что литий-ионные аккумуляторы быстрее стареют, когда долго находятся на 100% заряда. Отдельно он обращает внимание на то, что после достижения полного заряда телефон в течение ночи может снова и снова "доводить" батарею до 100%, удерживая ее в режиме высокого напряжения и повышенной температуры, которые считаются неблагоприятными для ресурса. В итоге, по этой логике, износ происходит быстрее и автономность со временем падает.

После изменения привычки мужчина перестал оставлять смартфон подключенным на ночь и начал подзаряжать его быстрой зарядкой до нужного уровня за 30-60 минут перед сном. По его словам, уже через несколько недель он заметил меньшее падение заряда за ночь и более стабильное время работы в течение дня.

Он утверждает, что более короткие подзарядки в течение дня для него оказались лучшим сценарием, чем длительное пребывание батареи на 100%, учитывая то, что современные смартфоны поддерживают быструю зарядку.

В то же время стоит помнить, что на автономность влияют не только привычки зарядки. Android содержит малозаметные опции, которые могут ускорять разряд даже тогда, когда смартфон почти не используется.

Кроме того, сверхбыстрая зарядка сама по себе не является универсальным решением. Если раньше 18 Вт считались прогрессом, то сегодня адаптеры на 120-240 Вт обещают "100%" за считанные минуты. Но чем выше мощность, тем сложнее сохранить баланс между скоростью и долгосрочным здоровьем аккумулятора.