Вы, скорее всего, используете не ту USB-C-зарядку для телефона — почему это важно

Кабель USB Type-C и смартфон на зарядке. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Мощный USB-C-адаптер сам по себе не гарантирует более быструю зарядку смартфона. Итоговая скорость зависит от того, совпадают ли возможности телефона, кабеля и блока питания по мощности и поддерживаемым стандартам.

Об этом пишет BGR.

Реклама

Читайте также:

Почему большая мощность не всегда означает более быструю зарядку

После перехода все большего количества устройств на USB-C, в том числе и смартфонов Apple, выбор зарядного устройства стал проще только на первый взгляд. На практике совместимость между телефоном и адаптером все еще остается важной, особенно если речь идет о сторонних зарядках.

Часть современных смартфонов поддерживает быструю зарядку на уровне 40-45 Вт. Например, iPhone 17 может заряжаться до 50% за 20 минут с 40-ваттным адаптером. Некоторые модели идут еще дальше: Samsung Galaxy S26 Ultra, по заявленным характеристикам, способен достигать 75% за 30 минут с зарядкой на 60 Вт. В то же время адаптер питания в комплекте с такими устройствами часто уже не поставляется, поэтому пользователям приходится самостоятельно выбирать блок питания среди десятков моделей с разной мощностью.

Распространенное представление о том, что зарядка с большим количеством ватт автоматически ускоряет процесс, в большинстве случаев не работает. Если смартфон рассчитан, например, на 25 Вт, подключение к адаптеру на 45 или 60 Вт не заставит его принимать больше энергии, чем предусмотрено конструкцией. Телефон берет только ту мощность, которую поддерживает.

Кроме того, даже совместимый адаптер не подает максимальную мощность постоянно. На низком уровне заряда смартфон потребляет больше энергии, но ближе к 75-85% мощность снижается. Именно поэтому от 10 до 70% батарея заряжается заметно быстрее, чем на финальном этапе до 100%.

Показатель мощности — лишь верхний предел, а не гарантия максимальной скорости. Чтобы смартфон вышел на заявленный режим зарядки, между ним и адаптером должно произойти корректное согласование параметров. Для этого многие модели нуждаются в поддержке определенных стандартов, в частности USB PD или PPS, независимо от того, сколько ватт написано на зарядном блоке.

Это значит, что все звено зарядки должно соответствовать требованиям устройства: адаптер, кабель и сам смартфон должны поддерживать и нужную мощность, и соответствующий стандарт. Если хотя бы один элемент не соответствует этим условиям, получить максимальную скорость не получится.

Когда быстрая зарядка действительно имеет смысл

Быстрый USB-C-адаптер дает ощутимое преимущество лишь в паре с совместимым смартфоном. И даже тогда разница в повседневном использовании может быть меньше, чем ожидают покупатели. При полной зарядке от 10 до 100% выигрыш во времени по сравнению со стандартным адаптером обычно составляет примерно 10-15 минут.

Наиболее заметным это преимущество становится при низком заряде батареи, когда нужно быстро пополнить энергию до среднего уровня. Если же телефон обычно заряжается ночью, то более простой блок на 10-25 Вт может оказаться более практичным и дешевым решением.

Для тех, кто хочет получить максимально возможную скорость, важно подбирать зарядное устройство и кабель под конкретные характеристики смартфона. Они должны соответствовать не только максимальной мощности, но и нужному стандарту быстрой зарядки — это может быть USB PD, PPS или фирменное решение вроде Qualcomm Quick Charge.

Неоригинальные зарядные адаптеры нередко работают нестабильно и могут не соответствовать заявленным характеристикам. Из-за использования более дешевых компонентов такие аксессуары иногда перегреваются во время зарядки и создают дополнительную нагрузку на аккумулятор смартфона.

В то же время легкий нагрев блока питания во время работы считается нормальным явлением. Поводом для беспокойства может стать ситуация, когда адаптер нагревается настолько, что к нему сложно прикасаться.