Смартфон стал быстрее разряжаться — 4 привычки пользователей, которые могут влиять

Быстрая разрядка смартфона нередко связана не с состоянием батареи, а с тем, как устройство используется каждый день. На автономность сильнее всего влияют именно привычки пользователя.

О том, какие привычки пользователей больше всего влияют на батарею смартфона, пишет BGR.

Постоянно активные push-уведомления

Каждое такое сообщение выводит смартфон из состояния покоя, запускает фоновое обновление данных и может дополнительно задействовать звук или вибрацию. Особенно заметно это влияет на устройство, если речь идет о соцсетях вроде Instagram, где уведомления поступают через лайки, комментарии и другую активность.

Постоянное переключение между приложениями

В таком режиме процессору приходится каждый раз подгружать интерфейс и данные нового приложения, что повышает энергопотребление. Если пользователь регулярно открывает и закрывает большое количество сервисов, заряд может уменьшаться заметно быстрее.

Работа приложений в фоновом режиме

Больше всего это касается сервисов с доступом к геолокации, облачных хранилищ и программ с постоянной синхронизацией. Такие процессы могут использовать GPS, мобильный интернет или Wi-Fi и другие системные ресурсы даже тогда, когда программа не открыта на экране.

Мобильные игры

Во время игры смартфон одновременно активно использует процессор, графический чип, экран и подключение к сети. Из-за этого даже несложные казуальные проекты при длительном использовании способны быстро снижать уровень заряда, а само устройство — нагреваться.

