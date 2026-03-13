Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему смартфон быстро разряжается — 4 главные причины

Почему смартфон быстро разряжается — 4 главные причины

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:51
Смартфон стал быстрее разряжаться — 4 привычки пользователей, которые могут влиять
Смартфон на зарядке и мужчина со смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Быстрая разрядка смартфона нередко связана не с состоянием батареи, а с тем, как устройство используется каждый день. На автономность сильнее всего влияют именно привычки пользователя.

О том, какие привычки пользователей больше всего влияют на батарею смартфона, пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

Постоянно активные push-уведомления

Каждое такое сообщение выводит смартфон из состояния покоя, запускает фоновое обновление данных и может дополнительно задействовать звук или вибрацию. Особенно заметно это влияет на устройство, если речь идет о соцсетях вроде Instagram, где уведомления поступают через лайки, комментарии и другую активность.

Постоянное переключение между приложениями

В таком режиме процессору приходится каждый раз подгружать интерфейс и данные нового приложения, что повышает энергопотребление. Если пользователь регулярно открывает и закрывает большое количество сервисов, заряд может уменьшаться заметно быстрее.

Работа приложений в фоновом режиме

Больше всего это касается сервисов с доступом к геолокации, облачных хранилищ и программ с постоянной синхронизацией. Такие процессы могут использовать GPS, мобильный интернет или Wi-Fi и другие системные ресурсы даже тогда, когда программа не открыта на экране.

Мобильные игры

Во время игры смартфон одновременно активно использует процессор, графический чип, экран и подключение к сети. Из-за этого даже несложные казуальные проекты при длительном использовании способны быстро снижать уровень заряда, а само устройство — нагреваться.

Даже мощный USB-C адаптер не гарантирует, что смартфон будет заряжаться быстрее. Фактическая скорость определяется совместимостью всей цепи зарядки.

Во время длительной работы зарядный адаптер может становиться теплым, и это обычно считается нормальным явлением. Однако чрезмерный нагрев, когда корпус становится слишком горячим для прикосновения, может свидетельствовать о проблемах с аксессуаром или потенциальном риске для устройства.

смартфон батерея вредные привычки зарядка пользователи автономность
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации