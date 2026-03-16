Android-смартфон не заряжается: 2 распространенные причины

Пользователи могут натолкнуться на две причины, по которым Android-смартфон может не заряжаться должным образом. Чаще всего проблема связана с загрязненным USB-портом или износившимся кабелем, а в отдельных моделях зарядку также блокирует система защиты от влаги.

Об этом пишет BGR.

Почему Android-смартфон может не заряжаться

Одной из самых типичных причин проблем с зарядкой назван загрязненный USB-порт. Если внутри накопилась пыль или ворс, кабель может подключаться без характерной фиксации, а сам контакт работать нестабильно. При отсутствии видимых повреждений проблема часто кроется именно в загрязнении порта или в кабеле, который уже износился со временем.

Дешевые кабели сторонних производителей могут изнашиваться быстрее, чем аксессуары от производителя смартфона. Поэтому замена кабеля названа одним из самых простых способов проверить источник проблемы.

Еще одной причиной является оповещение о влаге в порту зарядки. В Samsung такая система безопасности блокирует подачу питания, если устройство фиксирует влагу в USB-порту во время подключения кабеля. Samsung официально объясняет, что это защитный механизм для предотвращения коррозии и повреждения устройства, а на экране в таком случае может появляться значок капли воды или соответствующее оповещение.

Такое сообщение иногда сохраняется даже после высыхания устройства. В этом же контексте Samsung в справочных материалах указывает: если значок не исчезает, среди действий в настройках может использоваться очистка кэша USB.

Высокая мощность зарядного адаптера сама по себе не гарантирует быстрого пополнения батареи смартфона. Реальная скорость зависит от совместимости стандартов между телефоном, кабелем и блоком питания.

Несмотря на то что USB-C стал универсальным разъемом для большинства современных гаджетов, возможности кабелей с таким коннектором могут сильно отличаться. Некоторые из них способны передавать десятки ватт энергии, тогда как другие поддерживают только базовое питание, из-за чего зарядка устройства происходит значительно медленнее.