Правило "плюс пять": как эффективнее заряжать любой смартфон

Медленная беспроводная зарядка iPhone часто связана не с самим смартфоном, а с неподходящим адаптером питания или кабелем. Даже если зарядная площадка поддерживает более быструю подачу энергии, более слабый блок питания может снизить фактическую скорость и превратить удобную зарядку в затяжной процесс.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ZDNET.

Как "плюс пять" помогает вернуть нормальную скорость зарядки

Беспроводная зарядка давно стала удобным вариантом для iPhone, особенно с распространением MagSafe-совместимых аксессуаров. Она позволяет избавиться от лишних кабелей, заряжать несколько устройств одновременно и сделать рабочее место или тумбочку аккуратнее. В то же время такая схема не всегда дает ту скорость, на которую рассчитывает пользователь.

Проблема в том, что беспроводная зарядка сама по себе не является полностью эффективной: часть энергии теряется в виде тепла и утечек магнитного поля. Если к этому добавить слабый или неподходящий адаптер питания, скорость падает еще сильнее. В итоге зарядка вроде бы работает, но значительно медленнее, чем должна.

Есть простое правило, которое помогает избежать такой потери эффективности. Речь идет о принципе "плюс пять": адаптер питания должен выдавать на 5 Вт больше, чем максимальная мощность беспроводной зарядки. Если зарядная площадка рассчитана на 15 Вт, для нее лучше использовать как минимум 20-ваттный блок питания. Именно такой подход позволяет не занижать скорость зарядки.

Не все USB-C-аксессуары одинаково эффективны, даже если внешне кажутся взаимозаменяемыми. Из-за этого iPhone может заряжаться по-разному в зависимости от того, используется ли сертифицированный кабель и соответствующий адаптер или случайный блок питания от другого устройства. Та же логика касается и беспроводных зарядок.

Еще один важный момент касается адаптеров, которые одновременно заряжают несколько устройств. В таком случае мощность распределяется между несколькими выходами, из-за чего конкретно на беспроводную зарядку может поступать меньше энергии, чем нужно для быстрого режима. Именно поэтому для стабильной работы советуют выделять отдельный адаптер именно под беспроводную зарядную площадку.

