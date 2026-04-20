Що робити, якщо батарея смартфона швидко втрачає місткість: винна одна звичка

Багато користувачів щодня заряджають смартфон до 100% і не бачать у цьому проблеми, адже повний заряд асоціюється з максимальним часом роботи. Але саме звичка постійно тримати акумулятор на максимумі вважається однією з причин, через які батарея починає помітно слабшати вже за рік-два.

Чому акумулятор смартфона може вмерти за рік-два

Майже всі сучасні iPhone та Android-смартфони працюють на літій-іонних акумуляторах. Такі батареї швидше зношуються, якщо надовго залишаються на рівні 100% або регулярно розряджаються до нуля.

Саме тому виробники вже давно вбудували у свої пристрої функції, які допомагають зменшити навантаження на акумулятор. Однак багато користувачів або не вмикають ці параметри, або взагалі не знають, що вони існують.

Як це працює на iPhone

На iPhone для цього потрібно відкрити "Налаштування", перейти в розділ "Батарея", а потім у "Зарядка". Саме там доступні основні інструменти, які допомагають продовжити термін служби акумулятора.

Одна з головних функцій — "Оптимізована зарядка". Вона аналізує щоденний режим користувача і після 80% уповільнює заряд, щоб довести його до 100% ближче до того моменту, коли смартфон зазвичай відключають від мережі. Найкраще цей механізм працює під час нічної зарядки за стабільним графіком.

У новіших версіях iOS також можна вручну обмежити максимальний рівень заряду, наприклад до 85%. Такий режим ще сильніше знижує навантаження на батарею і допомагає довше зберігати її ресурс.

Як це працює на Android

На Android подібні функції теж є, але їхні назви і розташування залежать від виробника.

У Samsung для цього потрібно зайти в "Налаштування", потім у розділ "Акумулятор", а далі в "Додаткові налаштування батареї", де можна увімкнути Protect Battery. Ця функція не дає смартфону заряджатися понад 85%, щоб акумулятор не залишався довго на 100%.

У смартфонах Google Pixel є функція Adaptive Charging. Вона працює за схожим принципом: підлаштовується під режим користувача і доводить заряд до 100% ближче до моменту пробудження.

В інших брендів теж є власні версії подібних рішень, які зазвичай називаються оптимізованою зарядкою або захистом акумулятора.

Фахівці наголошують, що основна проблема полягає не в якомусь неправильному використанні смартфона загалом, а саме в звичці постійно тримати його зарядженим до максимуму.

Саме тому увімкнення вбудованих обмежень зарядки вважається одним із найпростіших способів продовжити життя акумулятора без додаткових складних дій.

