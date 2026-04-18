Як часто потрібно перезавантажувати смартфон: не всі про це знають

Регулярне перезавантаження смартфона може допомогти позбутися дрібних програмних збоїв, зависань і фонових процесів, які впливають на швидкодію та автономність. Навіть якщо телефон працює нормально, періодичний перезапуск вважається корисною профілактикою і для iPhone, і для Android-пристроїв.

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Порада "вимкнути і знову ввімкнути" давно стала класикою у вирішенні технічних проблем, але для смартфонів вона теж залишається актуальною. Якщо iPhone або Android-пристрій починає працювати нестабільно, перезапуск часто стає першим кроком, який справді може допомогти.

Йдеться не лише про випадки, коли телефон уже завис або працює з помилками. Періодичне перезавантаження корисне і в звичайному режимі, навіть між оновленнями системи. Воно може допомогти прибрати тимчасові програмні збої та зменшити вплив фонових процесів на продуктивність і заряд батареї.

Apple не дає окремої універсальної поради щодо того, як часто потрібно перезавантажувати iPhone у звичайному режимі. Водночас у своїх матеріалах компанія радить спочатку закрити й заново відкрити застосунок, якщо він працює некоректно, а якщо це не допомагає — перезавантажити пристрій.

Сам процес перезапуску на iPhone означає повне закриття відкритих програм, після чого користувачу доводиться запускати їх заново. Саме це може допомогти усунути проблеми, які впливали на швидкодію або автономність.

Для профілактики iPhone можна перезавантажувати час від часу або дотримуватися умовного графіка, наприклад, раз на тиждень чи раз на два тижні.

Для Android діють подібні принципи, хоча сама екосистема складніша через велику кількість оболонок і модифікацій системи від різних виробників. Через це ризик дрібних програмних збоїв тут може бути вищим.

Google у своїх матеріалах для Pixel пояснює, що перезапуск смартфона може допомогти усунути типові тимчасові проблеми, зокрема зависання застосунків, збої камери або погане з'єднання. При цьому конкретної рекомендованої частоти компанія не називає.

Натомість Samsung прямо радить регулярно перезавантажувати Galaxy-смартфони, щоб уникати уповільнення й зависань. У документації компанії навіть згадується звичка перезавантажувати телефон щодня, хоча для більшості користувачів це може бути надто часто.

Універсальної норми немає, але безпечним орієнтиром можна вважати перезапуск раз на тиждень або раз на кілька днів, залежно від моделі та інтенсивності використання.

