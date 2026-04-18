Как часто нужно перезагружать смартфон: не все об этом знают

Регулярная перезагрузка смартфона может помочь избавиться от мелких программных сбоев, зависаний и фоновых процессов, которые влияют на быстродействие и автономность. Даже если телефон работает нормально, периодический перезапуск считается полезной профилактикой и для iPhone, и для Android-устройств.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Совет "выключить и снова включить" давно стал классикой в решении технических проблем, но для смартфонов он тоже остается актуальным. Если iPhone или Android-устройство начинает работать нестабильно, перезапуск часто становится первым шагом, который действительно может помочь.

Речь идет не только о случаях, когда телефон уже завис или работает с ошибками. Периодическая перезагрузка полезна и в обычном режиме, даже между обновлениями системы. Она может помочь убрать временные программные сбои и уменьшить влияние фоновых процессов на производительность и заряд батареи.

Apple не дает отдельного универсального совета относительно того, как часто нужно перезагружать iPhone в обычном режиме. В то же время в своих материалах компания советует сначала закрыть и заново открыть приложение, если оно работает некорректно, а если это не помогает — перезагрузить устройство.

Сам процесс перезапуска на iPhone означает полное закрытие открытых программ, после чего пользователю приходится запускать их заново. Именно это может помочь устранить проблемы, которые влияли на быстродействие или автономность.

Для профилактики iPhone можно перезагружать время от времени или придерживаться условного графика, например, раз в неделю или раз в две недели.

Для Android действуют подобные принципы, хотя сама экосистема сложнее из-за большого количества оболочек и модификаций системы от разных производителей. Поэтому риск мелких программных сбоев здесь может быть выше.

Google в своих материалах для Pixel объясняет, что перезапуск смартфона может помочь устранить типичные временные проблемы, в частности зависание приложений, сбои камеры или плохое соединение. При этом конкретной рекомендуемой частоты компания не называет.

Зато Samsung прямо советует регулярно перезагружать Galaxy-смартфоны, чтобы избегать замедления и зависаний. В документации компании даже упоминается привычка перезагружать телефон ежедневно, хотя для большинства пользователей это может быть слишком часто.

Универсальной нормы нет, но безопасным ориентиром можно считать перезапуск раз в неделю или раз в несколько дней, в зависимости от модели и интенсивности использования.

