Главная Технологии 4 настройки камеры Samsung, которые сразу улучшат фото

4 настройки камеры Samsung, которые сразу улучшат фото

Дата публикации 15 апреля 2026 11:41
Измените эти 4 настройки камеры Samsung, чтобы улучшить качество фото
Съемка на камеру Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube

В смартфонах Samsung есть несколько важных параметров камеры, которые могут заметно улучшить качество снимков еще до нажатия кнопки спуска. Часть из них скрыта в меню, поэтому многие пользователи просто не используют возможности камеры на полную.

О том, что нужно изменить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Увеличить разрешение снимков

Одна из первых настроек, на которую стоит обратить внимание — разрешение фото. Во многих смартфонах Samsung, в частности во флагманских моделях, камера по умолчанию не использует максимальное количество мегапикселей. Если ничего не менять, пользователь часто снимает в значительно более низком качестве, чем позволяет сенсор.

Для этого в приложении камеры нужно нажать на отметку вроде 12M и выбрать более высокий вариант, например 50M или 200M. В то же время такие снимки занимают больше памяти, поэтому эта опция не активирована стандартно.

Включить режим Pro

Еще одна важная функция — режим Pro. Он позволяет вручную управлять ISO, выдержкой, балансом белого, фокусом и другими параметрами, которые обычно ассоциируются с профессиональной камерой. Для опытных пользователей это способ точнее контролировать результат, а для тех, кто только начинает интересоваться мобильной фотографией — возможность лучше понять, как именно работает камера смартфона. Активировать этот режим можно через вкладку More в приложении камеры.

Откорректировать экспозицию

Отдельно стоит обратить внимание на экспозицию. Стандартные настройки Samsung часто тяготеют к более яркой картинке, из-за чего фото на солнце могут выглядеть пересвеченными. В такой ситуации экспозицию лучше немного уменьшить. В темных условиях, наоборот, ее можно повысить, чтобы сенсор захватывал больше света. Это позволяет лучше сохранять детали и цвета в кадре.

Позволить камере оптимизировать сцену

Еще одна функция, которая может улучшить результат без ручного вмешательства — Scene Optimizer. Она позволяет камере самой распознавать сцену и подбирать подходящие параметры цвета, контраста и обработки. В этом же меню можно изменить приоритет работы камеры: сделать акцент либо на максимальном качестве, либо на балансе между качеством и скоростью, либо на минимальной обработке для быстрого захвата движения.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны Apple до сих пор сохраняют преимущество над Samsung в сравнении камер. Несмотря на заметный прогресс нового Galaxy S26 Ultra относительно предыдущей модели, iPhone 17 Pro оказался более стабильным по совокупности результатов и в итоге сохранил лидерство.

Также Новини.LIVE рассказывали, что камера iPhone иногда может некорректно определять главный объект в кадре и смещать фокус на фон именно в самый неудачный момент. Избежать этого помогает встроенная функция фиксации фокуса и экспозиции.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
