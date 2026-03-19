Бюджетный смартфон Samsung может получить флагманскую ИИ-функцию

Смартфон Samsung Galaxy A56. Фото: кадр из видео/YouTube

Samsung может добавить к Galaxy A57 функцию Transcript Assist, которая ранее оставалась привилегией более дорогих моделей Galaxy. Если эта утечка подтвердится, смартфон серии A впервые получит инструмент для расшифровки речи, создания текста и перевода записей.

Об этом пишет PhoneArena.

Что может измениться в ИИ-возможностях Galaxy A57

Речь идет о функции, которую Samsung уже использует в экосистеме Galaxy AI. На официальной странице поддержки компания описывает Transcript Assist как инструмент для создания транскрипций, кратких итогов и переводов в приложениях Voice Recorder и Notes. В утечке для Galaxy A57 упоминается именно эта возможность, но по состоянию на сейчас Samsung ее официально не подтвердила.

Новая AI функция добавлена в Galaxy A57 Voice transcript 😍



Транскрипция и перевод записей голоса и телефонных разговоров.‼️ pic.twitter.com/E89FnyrHAn - Alfatürk (@Alfaturk16) 17 марта 2026 г.

Потенциальное появление Transcript Assist имеет важный вид для серии A еще и потому, что предыдущие модели получали упрощенный набор ИИ-инструментов. Для Galaxy A56 Samsung продвигала пакет Awesome Intelligence с функциями вроде Circle to Search, Object Eraser, Best Face и других базовых ИИ-опций для повседневного использования. На этом фоне расширение до инструмента расшифровки и перевода могло бы стать заметным шагом вверх для среднего сегмента.

Пока непонятно, будет ли речь только о Galaxy A57, или Samsung распространит эту функцию и на другие будущие модели линейки. В то же время сам Galaxy A57 уже появлялся в утечках и неофициальных листингах ритейлеров, что указывает на близкий анонс устройства.

Если информация подтвердится, Galaxy A57 может стать одной из первых моделей Samsung среднего класса, где акцент сделают не только на базовых ИИ-инструментах для фото или поиска, но и на функциях, которые ранее больше ассоциировались с флагманами.

