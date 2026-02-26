Samsung анонсировала линейку Galaxy S26 — что нового и какие цены

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

Серия Galaxy S26 официально представлена после месяцев утечек, дефицита ОЗП и отказа от более масштабного обновления линейки. В этом поколении Samsung практически не меняет концепцию устройств, а самым заметным для покупателей становится пересмотр цен на Galaxy S26 и S26+.

Об этом пишет 9to5Google.

Как изменился дизайн Galaxy S26 и что нового в линейке

Самые заметные внешние изменения достались Galaxy S26 Ultra: компания сильнее скруглила углы, а толщина корпуса стала меньше 8 мм. Смартфон получил 6,9-дюймовый дисплей и новый "единый" выступ для камер, но в целом визуально модель близка к прошлогоднему поколению.

В руках смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube

Galaxy S26 и S26+ выглядят почти так же, как предшественники: отличие по большей части сводится к обновленному модулю камер. Все три смартфона работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 с брендингом и настройками "for Galaxy", а Ultra дополнительно получил новую испарительную камеру.

Ключевой "эксклюзивной" функцией Galaxy S26 Ultra стал Privacy Display. Это не пленка или защитное стекло с затемнением углов обзора: система определяет в интерфейсе потенциально чувствительные зоны, например, входящие уведомления, и скрывает их от взгляда сбоку. Функция имеет настройки для приложений и два режима видимости.

Работа функции "Приватный дисплей" в Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: кадр из видео/YouTube

S Pen в этот раз доступен только в черном и белом цветах, а Bluetooth-функции не вернулись.

Базовый Galaxy S26 получил аккумулятор на 4 300 мАч. В Galaxy S26 Ultra появился Super-Fast Charging 3.0 со скоростью до 60 Вт. S26+ и Ultra подняли скорость беспроводной зарядки благодаря Qi2 — до 20 Вт и 25 Вт соответственно, но встроенных магнитов ни у одной модели нет.

Количество мегапикселей на всех объективах в трех моделях не изменилось. Для Ultra заявлены более широкие диафрагмы, а также улучшения "Nightography Video" и стабилизации при записи. Другие обновления в основном связаны с алгоритмами и ИИ: в частности, доработки ISP для более точной передачи оттенков кожи и "Creative Studio", который развивает инструменты Photo Assist.

Galaxy S26 Ultra сохранил стартовую цену 1 299,99 долларов за версию 256 ГБ. В то же время Galaxy S26 стартует с 899,99 долларов за 256 ГБ, а Galaxy S26+ — с 1 099,99 долларов. Для всех трех моделей предусмотрено обновление памяти до 512 ГБ, а для Ultra доступен вариант на 1 ТБ.

На фоне запуска новой линейки Samsung постепенно завершает поддержку более старых моделей: серия Galaxy S21 больше не входит в перечень устройств, которые получают регулярные обновления безопасности.

Параллельно на рынке обостряется конкуренция за компоненты — в частности, Apple увеличила долю закупок LPDDR-памяти у Samsung для iPhone 17, что укрепляет позиции корейского производителя как ключевого поставщика для различных игроков индустрии.

