Samsung представила Galaxy S26 — ціни зросли, а основний акцент на Ultra

Samsung представила серію Galaxy S26 після хвилі витоків і зміни планів щодо великого редизайну. Головною новиною запуску стали вищі ціни на дві з трьох моделей і набір оновлень, який у більшості пунктів зводиться до точкового апгрейду.

Як змінився дизайн Galaxy S26 і що нового в лінійці

Найпомітніші зовнішні зміни дісталися Galaxy S26 Ultra: компанія сильніше заокруглила кути, а товщина корпуса стала меншою за 8 мм. Смартфон отримав 6,9-дюймовий дисплей і новий "єдиний" виступ для камер, але загалом візуально модель близька до торішнього покоління.

Galaxy S26 і S26+ мають майже такий самий вигляд, як попередники: відмінність здебільшого зводиться до оновленого модуля камер. Усі три смартфони працюють на Snapdragon 8 Elite Gen 5 з брендингом і налаштуваннями "for Galaxy", а Ultra додатково отримав нову випарну камеру.

Ключовою "ексклюзивною" функцією Galaxy S26 Ultra став Privacy Display. Це не плівка чи захисне скло з затемненням кутів огляду: система визначає в інтерфейсі потенційно чутливі зони, наприклад, вхідні сповіщення, і приховує їх від погляду збоку. Функція має налаштування для застосунків і два режими видимості.

S Pen цього разу доступний лише в чорному й білому кольорах, а Bluetooth-функції не повернулися.

Базовий Galaxy S26 отримав акумулятор на 4 300 мАг. У Galaxy S26 Ultra з'явився Super-Fast Charging 3.0 зі швидкістю до 60 Вт. S26+ і Ultra підняли швидкість бездротової зарядки завдяки Qi2 — до 20 Вт і 25 Вт відповідно, але вбудованих магнітів у жодної моделі немає.

Кількість мегапікселів на всіх об'єктивах у трьох моделях не змінилася. Для Ultra заявлені ширші діафрагми, а також поліпшення "Nightography Video" і стабілізації під час запису. Інші оновлення здебільшого пов'язані з алгоритмами та ШІ: зокрема, доробки ISP для точнішої передачі відтінків шкіри й "Creative Studio", який розвиває інструменти Photo Assist.

Galaxy S26 Ultra зберіг стартову ціну 1 299,99 доларів за версію 256 ГБ. Водночас Galaxy S26 стартує з 899,99 доларів за 256 ГБ, а Galaxy S26+ — з 1 099,99 доларів. Для всіх трьох моделей передбачене оновлення пам'яті до 512 ГБ, а для Ultra доступний варіант на 1 ТБ.

На тлі запуску нової лінійки Samsung поступово завершує підтримку старіших моделей: серія Galaxy S21 більше не входить до переліку пристроїв, які отримують регулярні оновлення безпеки.

Паралельно на ринку загострюється конкуренція за компоненти — зокрема, Apple збільшила частку закупівель LPDDR-пам'яті у Samsung для iPhone 17, що зміцнює позиції корейського виробника як ключового постачальника для різних гравців індустрії.