У мережі з'явилася "жива" демонстрація "Приватного дисплея" в Samsung Galaxy S26 Ultra

У мережі з'явилося раннє "живе" відео Galaxy S26 Ultra, зняте після нібито дострокового продажу смартфона в Дубаї. Запис демонструє нову функцію Samsung "Приватний дисплей", яка звужує кути огляду й ускладнює перегляд екрана з боку.

Як працює "Приватний дисплей" і що видно на відео

На ролику показано, що приватний режим вмикається в налаштуваннях і реалізований без плівок чи приватних захисних стекол — ефект інтегрований безпосередньо в AMOLED-панель. При прямому погляді картинка має звичайний вигляд, але за невеликого відхилення вбік екран помітно темнішає, а під більшими кутами може здаватися майже чорним.

Робота функції "Приватний дисплей" в смартфоні Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: Gizmochina

Публікації про витік пов'язують реалізацію з технологією Flex Magic Pixel. Ідея тут протилежна типовій "гонитві" за ширшими кутами огляду: панель навмисно обмежує видимість, коли активовано приватний режим.

За наявними витоками, Samsung може додати тонші налаштування — зокрема варіант увімкнення приватності для окремих застосунків, але це поки що не підтверджено офіційно.

Презентація новинки очікується вже найближчим часом. Samsung раніше підтвердила, що перший Galaxy Unpacked у 2026 році відбудеться 25 лютого в Сан-Франциско.

Водночас попереднє покоління поступово сходить зі сцени: серія Galaxy S21 більше не отримуватиме регулярних оновлень програмного забезпечення. Samsung вже прибрала ці моделі зі списку пристроїв, що входять до лютневого патчу безпеки 2026 року.