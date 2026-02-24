Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології У мережі показали, як працює "Приватний дисплей" Galaxy S26 Ultra

У мережі показали, як працює "Приватний дисплей" Galaxy S26 Ultra

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:34
У мережі з'явилася "жива" демонстрація "Приватного дисплея" в Samsung Galaxy S26 Ultra
Функція "Приватного дисплея" захищає екран від сторонніх очей. Фото: кадри з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

У мережі з'явилося раннє "живе" відео Galaxy S26 Ultra, зняте після нібито дострокового продажу смартфона в Дубаї. Запис демонструє нову функцію Samsung "Приватний дисплей", яка звужує кути огляду й ускладнює перегляд екрана з боку.

Про це пише Gizmochina.

Реклама
Читайте також:

Як працює "Приватний дисплей" і що видно на відео

На ролику показано, що приватний режим вмикається в налаштуваннях і реалізований без плівок чи приватних захисних стекол — ефект інтегрований безпосередньо в AMOLED-панель. При прямому погляді картинка має звичайний вигляд, але за невеликого відхилення вбік екран помітно темнішає, а під більшими кутами може здаватися майже чорним.

Функция "Приватный дисплей" в Samsung Galaxy S26 Ultra
Робота функції "Приватний дисплей" в смартфоні Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: Gizmochina

Публікації про витік пов'язують реалізацію з технологією Flex Magic Pixel. Ідея тут протилежна типовій "гонитві" за ширшими кутами огляду: панель навмисно обмежує видимість, коли активовано приватний режим.

За наявними витоками, Samsung може додати тонші налаштування — зокрема варіант увімкнення приватності для окремих застосунків, але це поки що не підтверджено офіційно.

Презентація новинки очікується вже найближчим часом. Samsung раніше підтвердила, що перший Galaxy Unpacked у 2026 році відбудеться 25 лютого в Сан-Франциско.

Водночас попереднє покоління поступово сходить зі сцени: серія Galaxy S21 більше не отримуватиме регулярних оновлень програмного забезпечення. Samsung вже прибрала ці моделі зі списку пристроїв, що входять до лютневого патчу безпеки 2026 року.

смартфон Samsung екран функції Samsung Galaxy приватність
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації