Україна
В сети показали работу "Приватного дисплея" Galaxy S26 Ultra

В сети показали работу "Приватного дисплея" Galaxy S26 Ultra

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:34
Samsung Galaxy S26 Ultra показали на видео — как работает "Приватный дисплей"
Функция "Частного дисплея" защищает экран от посторонних глаз. Фото: кадры из видео/YouTube. Коллаж: Новини.LIVE

В сети появился ранний "живой" ролик Galaxy S26 Ultra, связанный с сообщениями о преждевременных продажах устройства в Дубае. На видео демонстрируется фирменная функция "Приватний дисплей" — режим, который сужает углы обзора и заметно затемняет изображение при взгляде сбоку.

Об этом пишет Gizmochina.

Читайте также:

Как работает "Приватный дисплей" и что видно на видео

На ролике показано, что приватный режим включается в настройках и реализован без пленок или частных защитных стекол — эффект интегрирован непосредственно в AMOLED-панель. При прямом взгляде картинка выглядит обычной, но при небольшом отклонении в сторону экран заметно темнеет, а под большими углами может казаться почти черным.

Функция "Приватный дисплей" в Samsung Galaxy S26 Ultra
Работа функции "Приватный дисплей" в смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: Gizmochina

Публикации об утечке связывают реализацию с технологией Flex Magic Pixel. Идея здесь противоположна типичной "погоне" за более широкими углами обзора: панель намеренно ограничивает видимость, когда активирован приватный режим.

По имеющимся утечкам, Samsung может добавить более тонкие настройки — в частности вариант включения приватности для отдельных приложений, но это пока не подтверждено официально.

Презентация новинки ожидается уже в ближайшее время. Samsung ранее подтвердила, что первый Galaxy Unpacked в 2026 году состоится 25 февраля в Сан-Франциско.

В то же время предыдущее поколение постепенно сходит со сцены: серия Galaxy S21 больше не будет получать регулярных обновлений программного обеспечения. Samsung уже убрала эти модели из списка устройств, входящих в февральский патч безопасности 2026 года.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
